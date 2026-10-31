Na svátek svatého Martina se v Uherském Hradišti bude žehnat mladým vínům

Na svátek svatého Martina, tedy 11. listopadu, se v Uherském Hradišti opět bude žehnat letošním mladým vínům. Akce se ve městě uskuteční podevatenácté. Spolu s ochutnávkou svatomartinských a mladých vín bude připraven folklorní program, v nabídce budou i tradiční pokrmy. ČTK to sdělila Lenka Kučerová ze spolupořádajícího spolku Region Slovácko. Víno z nové úrody se na svatého Martina, patrona vinařů, oficiálně uvádí do prodeje.
Program na Masarykově náměstí začne v 10:45 folklorním vystoupením Národopisného souboru Gymnázia Uherské Hradiště. V 11:11 se rozezní kostelní zvony a na náměstí přijede svatý Martin na bílém koni v doprovodu římských vojáků, které představuje skupina historického šermu Memento Mori. "Společně sehrají scénku připomínající legendu o plášti a žebrákovi," uvedla Kučerová.
Následovat bude slavnostní požehnání mladým vínům farářem Petrem Bulvasem, na které naváže degustace vín ze Slovácké vinařské podoblasti. "Žehnání svatomartinského vína je příležitostí představit výsledky práce zdejších vinařů a ochutnat první vína nového ročníku. Zároveň je setkáním, při kterém se propojují vinařství, folklor a regionální gastronomie," řekl předseda správní rady Regionu Slovácko a uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha (ODS).
Ke svátku svatého Martina patří také tradiční pokrmy, které nebudou chybět ani v Uherském Hradišti. "Návštěvníci budou moci ochutnat husí a kachní speciality jako paštiku, jatýrka, kaldoun nebo pečené kachní stehno. Chybět nebudou ani svatomartinské rohlíčky a další regionální dobroty a nápoje," uvedla Kučerová. O hudební doprovod odpoledního programu se postará cimbálová muzika Strýci ze Strání na Uherskohradišťsku.
Předprodej vstupenek za zvýhodněnou cenu potrvá do 10. listopadu, následně bude možné si degustační sadu zakoupit přímo na náměstí v den konání akce. Informace o jednotlivých variantách vstupného a možnostech zakoupení registrace jsou k dispozici na webu.
Značka Svatomartinské víno byla v České republice zaregistrovaná v roce 1995. Po splnění kritérií určených Vinařským fondem a degustační komisí ji mohou užívat vinaři registrovaní v ČR. Kolik druhů svatomartinského letos odborná komise k prodeji vybrala a kolik lahví pod značkou Svatomartinské půjde na trh, fond zatím nezveřejnil. Loni na český trh putovalo 1,9 milionu lahví těchto vín.