Na Uherskohradišťsku se v druhém kole voleb utkají obhajující Bazala s Vašicou

Ve druhém kole senátních voleb na Uherskohradišťsku se utká obhajující Josef Bazala (KDU-ČSL) s Jiřím Vašicou (za ANO). Bazala získal v prvním kole 47,81 procenta hlasů, druhý Vašica má 28,34 procenta hlasů. Hlasování se zúčastnilo 46,75 procenta voličů, o hlasy usilovalo šest kandidátů. Vyplývá to z údajů zveřejněných na webu.
Při sčítání výsledků to chvílemi vypadalo, že by Bazala mohl dostat více než polovinu hlasů a obhájit tedy křeslo v Senátu hned v prvním kole voleb. Nakonec se tak nestalo, čehož však nelituje. "Velké poděkování voličům, kteří mi dali hlasy, drželi mi palce a pomohli. Začínáme ve druhém kole od nuly, takže musím požádat voliče, aby přišli tedy ještě jednou," řekl ČTK Bazala.
V kampani před druhým kolem vsadí na propagační materiály směřující do schránek, aktivitu na sociálních sítích, chystá se podle něj i přelep billboardů a plakátů. Vašicu považuje za silného soupeře. "Procenta, která získal, klobouk dolů, musím mu k tomu pochopitelně pogratulovat. Kandiduje za velmi silnou stranu, hnutí ANO, takže rozdíl přesto, že se zdá být velký, tak to druhé kolo je nevypočitatelné. S velkou pokorou musíme ještě zabrat," doplnil Bazala.
Vašica si volebního výsledku váží, byť předpokládal, že do druhého kola by se dostat mohl. "Ale měl jsem obavy, že pan senátor Bazala získá víc jak 50 procent. Nakonec jsem tedy postoupil a jsem hrozně vděčný všem voličům, že to takhle rozhodli. Sice to teď bude ještě náročné, ale myslím si, že se do toho pustím po hlavě a uvidíme, co bude příští týden," řekl ČTK Vašica.
Před druhým kolem se bude snažit oslovit voliče na sociálních sítích i prostřednictvím kontaktní kampaně. "Mezitím budu muset chodit do práce, takže to nebude nic jednoduchého, ale nějak se to udělá," uvedl Vašica, který je zaměstnaný jako zdravotnický záchranář.
Na třetím místě skončila Kristýna Zelienková (ZVUK 12) s 9,4 procenta hlasů. Čtvrtý v pořadí je Otakar Březina (SD-SN) se 7,12 procenta hlasů. Pátou příčku obsadil David Skyba (SPD), volilo ho 4,08 procenta lidí. Poslední skončila bývalá poslankyně ANO Margita Balaštíková (Odvážné Česko) se 3,22 procenta hlasů.
V roce 2020 zvítězil Bazala, když ve druhém kole získal 60,78 procenta hlasů v souboji s Ivem Valentou (za Soukromníky).
Výsledky senátních voleb na Uherskohradišťsku:
Kandidát Procenta hlasů Počet hlasů
Josef Bazala (KDU-ČSL) 47,81 20.975
Jiří Vašica (ANO) 28,34 12.434
Kristýna Zelienková (ZVUK 12) 9,4 4124
Otakar Březina (SD-SN) 7,12 3126
David Skyba (SPD) 4,08 1793
Margita Balaštíková (Odvážné Česko) 3,22 1414
Zdroj: www.volby.cz