Zástupci kroměřížské radnice budou lidem opět zdarma rozlévat vánoční polévku

Zástupci vedení kroměřížské radnice a pracovníci sociálních služeb budou lidem rozlévat vánoční polévku. Zdarma ji budou moci lidé ochutnat ve středu 16. prosince pod vánočním stromem na Velkém náměstí, a to od 11:00 do 17:00, případně do vyprodání zásob. V dnešní tiskové zprávě to uvedla Šárka Kučerová z tiskového oddělení radnice. V nabídce budou stejně jako v minulých letech rybí, hrstková a gulášová polévka.
Adventní rozlévání polévky má ve městě několikaletou tradici. "Akci každoročně pořádá město Kroměříž ve spolupráci se Sociálními službami města Kroměříže, přičemž polévku v letošním roce připraví pracovníci stravovacího provozu Domova pro seniory U Moravy. Chtěl bych jim za to poděkovat, že při běžném provozu domova zvládnou připravit dalších 100 litrů polévky pro tuto příležitost," uvedl místostarosta Pavel Motyčka (KDU-ČSL).
Spolu s polévkami bude zájemcům k dispozici též pečivo. Nabídka je určena všem, kteří přijdou, nikoliv pouze lidem, kteří potřebují pomoc či podporu. Rozdávání vánoční polévky je rovněž příležitostí k neformálnímu předvánočnímu setkání se zástupci radnice. "Věřím, že si lidé přijdou nejen pochutnat, ale také si užít příjemnou předvánoční atmosféru a zastavit se na chvíli v adventním shonu," uvedla Dagmar Klučková, ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže.
Rozlévání vánoční polévky je podle zástupců radnice gestem a symbolem adventní vstřícnosti a velkorysosti. Stánek s polévkou bude součástí vánočních trhů pojmenovaných Šťastné a veselé, které se na Velkém náměstí uskuteční od 29. listopadu do 23. prosince.