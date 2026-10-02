Na vizovickém festivalu Masters of Rock vystoupí příští rok i kytarista Slash

Na hudebním festivalu Masters of Rock vystoupí příští rok i kytarista Slash. Ve Vizovicích na Zlínsku, kde se přehlídka uskuteční od 8. do 11. července, se představí poprvé. Kytarista známý z kapely Guns N’ Roses přijede se svým projektem Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators. ČTK to dnes sdělila zástupkyně pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Martina Benešová.
"Deska Flying Blind vyjde v únoru 2027 a poté s ní Slash objede celý svět. Na Masters of Rock se podívá úplně poprvé. V České republice se svou kapelou naposledy koncertoval v roce 2019 v pražské O2 aréně. Slash se udržuje v pořádném zápřahu nejen v rámci každoročních světových turné s Guns N ? Roses. Jeho kapela The Conspirators je jedním z několika projektů, kterým se aktivně věnuje," uvedli pořadatelé.
Britsko-americký kytarista Slash, vlastním jménem Saul Hudson, se proslavil jako kytarista skupiny Guns N’ Roses, ke které se přidal v roce 1985 poté, co v 80. letech prošel několika kapelami. Kytarista se i díky typickému cylindru stal nepřehlédnutelnou postavou kapely, která kromě hudby proslula alkoholovými a drogovými excesy. Guns N' Roses opustil v roce 1996, aby se mohl věnovat sólové kariéře. V roce 2016 kapela obnovila svou činnost. První sólové album vydal Slash v roce 2010, hostovali na něm například Ozzy Osbourne, Dave Grohl z Foo Fighters nebo zpěvačka Fergie z Black Eyed Peas.
V roce 2009 Slashe časopis Time zařadil na druhé místo žebříčku deseti nejlepších hráčů na elektrickou kytaru všech dob, o tři roky později se stal členem Rock'n'rollové síně slávy. Získal cenu Grammy, podle webu Gigwise se umístil na 21. místě v seznamu padesáti nejlepších kytaristů všech dob a magazín Rolling Stone ho zařadil v roce 2011 mezi 100 nejlepších kytaristů všech dob na 65. místo.
Pořadatelé již dříve oznámili, že na festivalu vystoupí příští rok Bruce Dickinson, zpěvák britské heavymetalové kapely Iron Maiden. Na vizovickém festivalu, který se bude konat 23. rokem, se představí podruhé. Poprvé tam vystupoval předloni. Naopak premiérově na festivalu zahraje švédská stálice symfonického metalu Therion. Koncertovat bude i švédská heavymetalová formace Amaranthe, německá gothicmetalová kapela Lord of the Lost nebo další německá gothicmetalová skupina Crematory.
Na letošní ročník dorazilo v červenci přes 20.000 fanoušků z desítek zemí. Hlavní hvězdou byla německá speedmetalová kapela Helloween či americký zpěvák Marilyn Manson. Vystoupily i finská rocková skupina The Rasmus, švédská kapela In Flames hrající melodický death metal, švédská melodic deathmetalová kapela Arch Enemy nebo německá folkmetalová skupina Feuerschwanz.