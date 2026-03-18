Na Vsetínsku hořela hospodářská budova, škoda je přibližně 1,5 milionu korun

V Huslenkách na Vsetínsku hořela v noci na dnešek hospodářská budova. Při požáru utrpěl zranění její majitel, kterého ošetřili hasiči. Uvnitř budovy zahynulo několik slepic. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel hasičů spolu s policií. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na 1,5 milionu korun, uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Oznámení o požáru hasiči dostali dnes krátce před 01:00. Vyjíždělo k němu sedm profesionálních a dobrovolných jednotek. "Po příjezdu hasiči okamžitě zahájili hasební práce. V té době byla dřevěná budova již celá v plamenech. Díky rychlému zásahu se podařilo dostat požár pod kontrolu do jedné hodiny. Následně hasiči místo kontrolovali termokamerou a dohašovali skrytá ohniska," uvedla mluvčí.
Uvnitř budovy bylo seno, nářadí a také slepice. "Ty bohužel požár nepřežily. Požár zasáhl i techniku stojící v blízkosti, plameny tak poškodily traktor a další zařízení. V těsné blízkosti stál také osobní automobil, se kterým majitel odjel do bezpečí, přesto byl požárem poškozen," uvedla Javoříková.
Likvidaci požáru vyhlásil velitel zásahu po 04:00. Na dohlídku na požářišti zůstali dobrovolní hasiči. "Díky rychlému zásahu se podařilo uchránit nedalekou dílnu a rodinný dům, čímž byl zachráněn majetek v hodnotě přibližně šesti milionů korun," doplnila mluvčí.