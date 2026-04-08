Na Vsetínsku hořela střecha opuštěného domu, škoda je asi 1,5 milionu korun

Hasiči likvidovali v úterý odpoledne požár střechy opuštěného rodinného domu v Leskovci na Vsetínsku. Způsobenou škodu hasiči předběžně odhadli na 1,5 milionu korun. Příčinu vzniku požáru zjišťují. Na sociální síti to uvedl mluvčí krajských hasičů David Martinec.
Oznámení o požáru přijali hasiči v úterý před 16:30. Hasilo jej pět profesionálních a dobrovolných jednotek. "Při příjezdu jednotek byl požár střechy v plném rozsahu. Hasiči okamžitě nasadili čtyři proudy vody, kterými prováděli hasební práce a současně ochlazovali a chránili okolní objekty," uvedl mluvčí.
Z domu hasiči vynesli také dvě tlakové lahve. Pod kontrolu se jim požár podařilo dostat po 50 minutách, zcela zlikvidovat jim ho trvalo dalších 30 minut. "Po uhašení hasiči objekt zkontrolovali pomocí termokamery," uvedl Martinec.
V souvislosti s požárem vyhlásili hasiči druhý stupeň požárního poplachu. Rozeznávají čtyři stupně. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných situacích.