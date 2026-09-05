Na Vsetínsku likvidovali hasiči požár zemědělského objektu, vyhlásili 2.stupeň

Autor: ČTK
  16:42aktualizováno  16:42
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Požár zemědělského objektu nedaleko obce Branky na Vsetínsku zaměstnal dnes ráno desítky hasičů. Na místě zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči, kvůli rozsahu požáru a počtu nasazených sil byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu, informovali o tom hasiči na sociální síti. Nikdo nebyl zraněn, výše i příčina škody se zjišťuje.

Požár zasáhl zemědělský objekt naplněný balíky sena v místní části Dolní Dvůr. "K likvidaci plamenů hasiči nasadili celkem až devět útočných proudů C a k zajištění dostatku hasební vody zřídili čerpací stanoviště," uvedl mluvčí hasičů. Pro efektivní vyhledávání skrytých ohnisek a monitoring celého zásahového prostoru využil velitel zásahu také dronovou službu.

Na místo byla povolána také těžká technika Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru z Hlučína. "Na místo bylo vysláno pásové rypadlo s nástroji pro rozhrnování požářiště a sutin, za účelem dohašování požáru a vyhledávání skrytých míst hoření," sdělil ČTK zastupující mluvčí útvaru Mirdis Kučera. Za pomoci pásového rypadla hasiči ze záchranného útvaru rozebrali poškozené konstrukce a vyvezli materiál, postupně také dohasili skrytá ohniska.

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