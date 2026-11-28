Silnice ve Zlínském kraji byly dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Po chemickém ošetření jsou většinou vlhké či mokré. Na silnicích nižších tříd na Vsetínsku zůstával rozbředlý sníh, tvořit se na nich navíc mohou sněhové jazyky. Na vozovkách v kraji, které silničáři přes zimu nesolí, může být uježděná vrstva sněhu, případně její zbytky. Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Namrzlá je silnice II/493 u Petrůvky na Zlínsku. Neprůjezdná je kvůli ledovce už několik dní silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, která vede přes Vizovické vrchy. Silničáři ji přes zimu neudržují a policie ji v zimním období uzavírá opakovaně. Dočasně uzavřena zůstává podle údajů na webu policie i silnice III/42826 mezi Modrou na Uherskohradišťsku a osadou Bunč v Chřibech. Silnice není příliš dopravně vytížená, také v tomto úseku se vozovka přes zimu neudržuje.
Ve Zlínském kraji bylo ráno nejčastěji oblačno až zataženo bez srážek, na některých místech foukal silný proměnlivý vítr. Teploty se pohybovaly mezi minus pěti až minus jedním stupněm Celsia.
Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes v regionu zpočátku zataženo až oblačno, hlavně v jihovýchodní části kraje může být i polojasno. Přes den se bude oblačnost zmenšovat i na jiných místech v kraji. Večer bude skoro jasno. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat mezi minus dvěma až plus jedním stupněm Celsia.