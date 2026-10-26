Na vybrané linky MHD ve Zlíně a Otrokovicích vyjedou ve středu historické vozy

Na vybrané linky městské hromadné dopravy (MHD) ve Zlíně a Otrokovicích na Zlínsku vyjedou na státní svátek ve středu 28. října historické autobusy a trolejbus. Lidé se s nimi budou moci svézt za běžných tarifních podmínek. Platit budou jízdní doklady pro jednotlivou jízdu i časové kupony a také všechny slevy, pokud na ně mají cestující nárok. V dnešní tiskové zprávě to uvedl mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice (DSZO) Zdeněk Dvořák.
Tři linky, na které dobová vozidla vyjedou, budou mít označení H. Historické vozy zájemce svezou na lince H2 mezi Bartošovou čtvrtí a železniční stanicí v Otrokovicích, na lince H4 mezi sportovní halou ve Zlíně a zoo Lešná a na lince H55 mezi železniční stanicí v Otrokovicích a otrokovickým štěrkovištěm.
"Je to už tradice, že ve sváteční dny zveme veřejnost k projížďkám našimi historickými skvosty. Dostáváme od cestujících spoustu reakcí, že se na tyto jízdy těší. Užít si je budou moci tedy také ve středu 28. října a třeba i tento zážitek jim umožní zapomenout na běžné starosti," uvedl ředitel dopravce Josef Kocháň.
Mezi linkami H2 a H55 bude možné přestupovat na zastávce u pošty v Otrokovicích a mezi linkami H2 a H4 na zastávce na náměstí Práce. "Historická vozidla nejsou bezbariérová, tedy invalidní vozíky nenastoupí a kočárky potřebují asistenci. Vozidla také nemají validátory na platbu kartou, uplatnit tedy bude možné pouze papírové jízdní doklady," doplnil technik jízdních řádů DSZO Martin Slačálek.
Mezi historické vozy, které DSZO o některých svátcích nasazuje do provozu, patří červený trolejbus Škoda 9 Tr. Dále to obvykle bývají modrý autobus Škoda 706 RTO a červeno-krémový historický autobus Karosa ŠM 11. Jízdní řády jsou na webu dopravní společnosti.