Na silnicích třetí třídy ve vyšších polohách Vsetínska, které přes zimu nejsou udržované solením, zůstávala dnes ráno slabá vrstva sněhu krytá posypem z kamenné drti. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou holé, suché a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Dnes ráno bylo v regionu převážně zataženo bez srážek, na některých místech foukal nárazový vítr. Teploty se nejčastěji pohybovaly mezi minus čtyřmi a plus jedním stupněm Celsia.
Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, na jihozápadě kraje lokálně i polojasno. Zejména na Valašsku a v Bílých Karpatech se mohou vyskytnout sněhové přeháňky. Odpoledne bude oblačnost postupně od jihozápadu ubývat, déle se může udržet na severu kraje. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi nulou a plus třemi stupni Celsia.