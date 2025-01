Na výstaviště zamíří milovníci brouků a motýlů

ZLÍN

V klubu zazní industriální a elektronický metal

Finská industriální a elektronická metalová kapela Turmion Kätilöt vystoupí v sobotu 25. ledna od 20 hodin ve zlínském klubu Masters of Rock Café. Přijede sem představit svoji aktuální desku Reset. „Je pro nás o využití všeho, co jsme se za dvě desetiletí naučili, a o přidání nových nuancí do našeho metalového disko víru,“ řekl zakládající člen skupiny MC Raaka Pee. Jako předkapela zahrají King Satan.

NAPAJEDLA

Cestovatelé a dobrodruzi popíší svoje zážitky

Třináctý ročník festivalu Cestovatelský mišmaš se koná v sobotu 25. ledna od 12.30 hodin v Kině Napajedla. Dorazí čtveřice dobrodruhů. Hilux Family pohovoří o cestě s dětmi přes severní Irák, Írán a Arménii do Gruzie, Milan Veselý popíše expedici do Hondurasu, Jan Husák přiblíží cestu poloodlehlou Kamčatkou a Tomáš Vejmola vylíčí výpravu do Afriky. Nebude chybět ani doprovodný program.