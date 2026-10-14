Na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí bude v sobotu Den s restaurátorem

Muzeum regionu Valašsko připravilo na sobotu Den s restaurátorem. Návštěvníci v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku budou moci blíže poznat i sami vyzkoušet práci restaurátorů, sdělil dnes ČTK zástupce muzea Jiří Koňařík. Na programu je také kvízová hra a další aktivity pro děti i dospělé.
Akce se koná při Evropských dnech konzervování a restaurování, chce přiblížit obory veřejnosti a ukázat, jak jsou využívány v muzeu. "Návštěvníci se mohou těšit na praktické ukázky restaurování historické mobilní toalety a rozměrného barokního obrazu. Budou si moci prohlédnout konzervátorské dílny, vyzkoušet si restaurování historických nádob nebo si zahrát kvíz s názvem Na chvíli restaurátorem," uvedla kurátorka akce a konzervátorka muzea Jitka Galbavá Divínová. Návštěvníky bude provázet s restaurátorem Petrem Lacinou.
Sobotní Den s restaurátorem začne v 09:00 a potrvá do 17:00. Volně přístupné budou i výstavy a expozice. Připraven bude i workshop výroby skleněné mozaiky.