Na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí bude v sobotu Sklářské kouzlení

Na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku bude v sobotu 25. dubna Sklářské kouzlení. Muzeum regionu Valašsko ve spolupráci s místní sklářskou školou připravuje program plný ukázek, tvoření a dalších aktivit zaměřených na sklářské řemeslo, sdělil dnes ČTK zástupce muzea Jiří Koňařík. Akce vzdává hold sklářskému řemeslu a tradici výroby skla na Valašsku.
Sklářské kouzlení patří každoročně k nejnavštěvovanějším akcím muzea na zámku Kinských. "Letošní desátý ročník vsází na osvědčené programové taháky i zajímavé novinky a zároveň nechává větší prostor sklářskému designu a jeho objevování," uvedla kurátorka akce Kamila Valoušková.
Návštěvníci uvidí práci mistrů sklářů u mobilní pece a historického kuličského brusu, vitrážovou techniku Dariny Ruskové, gravírující sklářskou výtvarnici Jitku Vahalíkovou či výrobu šitých korálkových šperků Heleny a Bena Boháčových. Připraveny budou i tvůrčí dílny. "K těm tradičním patří mozaiková a vitrážová. Návštěvníci si také budou moci vypískovat vlastní motiv na sklo nebo vytvořit motýlka s korálky ve výstavě Bzukot školních zahrad," uvedla Valoušková. V prodeji budou výrobky z huti sklářské školy a dalších uměleckých ateliérů. Součástí akce bude výstava skla, maleb a designu studentů sklářské školy.
Valašské Meziříčí se proslavilo sklárnami ležícími v místní části Krásno, podnik provozovaný firmou S. Reich & Co zde působil od roku 1855 a patřil k největším sklářským firmám v tehdejším Rakousko-Uhersku. Specialitou firmy bylo osvětlovací sklo. Světlo z krásenských skláren ozařovalo zámořské parníky, paláce, chrámy, luxusní prostory i prostá obydlí. Muzeum regionu Valašsko má největší sbírku osvětlovacího skla ve střední Evropě. Na sklářskou tradici navazuje uměleckoprůmyslová škola.