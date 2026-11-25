Na zámku Lešná u Valašského Meziříčí na Vsetínsku budou od soboty 28. listopadu k vidění vánočně vyzdobené historické interiéry. Výstava potrvá do 18. prosince. Muzeum regionu Valašsko, které zámek spravuje, připravilo také Adventní zámeckou dílnu a Mikulášský jarmark. ČTK to dnes sdělil zástupce muzea Jiří Koňařík.
Zámek v Lešné vznikl přestavbou vodní tvrze v 16. století. Zámecký park má rozlohu přes sedm hektarů a odborníci ho hodnotí jako jeden z nejcennějších na Moravě. "Zámek Lešná se na závěrečnou část sezony oděje do adventního hávu. Letošním hlavním tématem budou hvězdy, jež budete při prohlídkách objevovat v různých podobách i příbězích. Kouzelnou atmosféru blížících se Vánoc umocní stromky s ručně vyráběnými baňkami, třpyt broušeného skla ze sbírek muzea, rozzářené svíčky a hvězdná floristická aranžmá," uvedl Koňařík. Pro děti bude připravená interaktivní zámecká herna se starými mapami souhvězdí.
Volné prohlídky budou každý den kromě pondělí. "Upozorňujeme, že v pracovních dnech jsou dopoledne rezervována školním kolektivům. Běžní návštěvníci mohou přijít odpoledne od 13 hodin do 16 hodin nebo o víkendech od devíti do 16 hodin," uvedla kastelánka Jitka Petřeková.
Na sobotu 28. listopadu jsou připraveny také Adventní zámecké dílny. Návštěvníci si budou moci vyrobit adventní věnec, ozdobit skleněné vánoční ozdoby nebo si s dětmi vytvořit hvězdu z korálků. "Sváteční atmosféru umocní zpívání koled u klavíru a prohlídka výstavy Zámecké Vánoce v záplavě hvězd. Chybět nebude ani drobné občerstvení," uvedl Koňařík.
Sobota 5. prosince bude patřit Mikulášskému jarmarku, který návštěvníky přenese do časů starých valašských adventních zvyků. K dostání budou rukodělné výrobky od regionálních tvůrců a prodejců. Na programu budou ukázky tradičních řemesel, tvůrčí dílny, odpolední vystoupení cimbálové muziky Mirka Urubka či ochutnávka zabijačkových specialit. "V 15 hodin proběhne i tradiční obchůzka mikulášské družiny s původními maskami ikonických valašských čertů z Nedašova," uvedla kurátorka akce Ludmila Brousilová. Původně plánovaný Živý betlém na 12. prosince muzeum z technických důvodů zrušilo.