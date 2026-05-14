Na zámku Lešná u Valašského Meziříčí bude o víkendu Květinová slavnost

Na zámku Lešná u Valašského Meziříčí na Vsetínsku bude v sobotu 16. května Květinová slavnost. K lákadlům budou patřit historické komnaty vyzdobené květinovými dekoracemi z dílny floristky Aleny Hegarové a Lukáše Horáka, jenž se dlouhodobě věnuje aranžování historických sídel, sdělil ČTK Jiří Koňařík, zástupce Muzea regionu Valašsko, které zámek spravuje.
"Pro rodiny s dětmi je připravena tematická stezka parkem s odměnou či oblíbené pískohraní. V přízemí zámku budou probíhat tvůrčí dílny – perníková, květinová, medová a zámecká. Plánujeme i komentované prohlídky parku," uvedla kurátorka akce Ludmila Brousilová.
Součástí Květinové slavnosti bude i jarmark, na kterém budou květiny, keramika, svíčky či perníčky. Lidé si budou moci udělat památeční snímek v květinovém fotokoutku. "Atmosféru slavnosti doladí klavírní doprovod v Bílém sále a posezení v zámeckém atriu," uvedl Koňařík.
Zámek v Lešné vznikl přestavbou vodní tvrze v 16. století. Zámecký park má rozlohu přes sedm hektarů a odborníci ho hodnotí jako jeden z nejcennějších na Moravě.