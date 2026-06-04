Na zámku Lešná u Valašského Meziříčí budou v sobotu Lovecké slavnosti

Myslivecké ukázky a aktivity pro děti i dospělé nabídnou sobotní Lovecké slavnosti na zámku Lešná u Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Nebudou chybět zvěřinové speciality od místních myslivců a valašské písničky v podání cimbálovky Aldamáš, sdělil ČTK Jiří Koňařík, zástupce Muzea regionu Valašsko, které zámek spravuje.
Akce začne v poledne. Připraveny jsou ukázky plemen loveckých psů či sokolnická show s 13 druhy dravců. "Hlavní hvězdou bude sup krahujový, kterého jsme tady na slavnostech ještě nikdy neměli. Obdivovat budete moci i jestřáby, orla či krásné sovy. S některými dravci bude možno si udělat fotku na památku," uvedla kurátorka akce Ludmila Brousilová.
Lidé se také budou moci projet na koních či obdivovat umění jezdců v dobových kostýmech. Bude také myslivecká stezka parkem pro děti, tvůrčí dílny či střelba ze vzduchovky. "Lukostřelba pak proběhne stejně jako loni pod dohledem mnohonásobné mistryně republiky Jarky Korábečné," uvedla Brousilová. Na programu bude i vystoupení chovatele s liškou, k dispozici bude myslivecký fotokoutek.