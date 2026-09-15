Na zlínské univerzitě začala výuka nového programu Radiologická asistence

Na Fakultě technologické zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) dnes začala výuka nového studijního programu Radiologická asistence. Jde o tříletý bakalářský program, který reaguje na nedostatek radiologických asistentů ve Zlínském kraji. Na výuce se budou podílet také Krajská nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně a další zdravotnická pracoviště v regionu. Ke studiu se zapsalo 42 studentů, řekla dnes novinářům děkanka fakulty Lenka Šenkárová.
Studijní program propojuje zdravotnictví a moderní technologie. Studenti se naučí pracovat s rentgeny, počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí nebo zařízením pro nukleární medicínu. Nebude chybět psychologie, komunikace a specifická ošetřovatelská péče. Důležitou součástí studia bude praktická výuka, studenti budou získávat zkušenosti v reálném provozu zdravotnických zařízení. Zájemců o studium byla necelá stovka. Velká část studentů jsou absolventi gymnázií.
Uplatnitelnost absolventů programu je podle děkanky velká. "Je velký nedostatek odborníků ve všech nemocnicích Zlínského kraje. U jakékoliv zobrazovací techniky musí radiologický asistent být," uvedla děkanka.
Zájem o absolventy programu potvrdil i hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). "Máme o vás enormní zájem a na místech vás potřebujeme. Máme slušně vybavené nemocnice, máme špičkové zařízení a k tomu potřebujeme špičkové odborníky," řekl dnes studentům hejtman. Kraj vznik programu podpořil.
Vznik programu ocenil i předseda představenstva KNTB Jan Hrdý. V kraji jsou podle něj potřeba desítky radiologů. "Absolventů je velmi málo vzhledem k tomu, jak náročný obor to je a jak na málo místech v republice se vyučuje. My a všechny ostatní nemocnice máme trvalý nedostatek radiologických asistentů a daří se nám to překlenout jenom tak, že buďto je to extrémní množství přesčasů nebo jsou na některé metody delší čekací lhůty," uvedl Hrdý. Nemocnice mají navíc plány rozvoje, chtějí používat novou techniku a zkracovat čekací doby, k tomu jsou potřeba další radiologové. "Přístrojové vybavení máme, zdaleka dneska není využíváno tak, jak by mohlo být a je to právě z důvodu personálního nedostatku," uvedl Hrdý. Zlínská nemocnice má 45 radiologických asistentů, hned by jich přijala dalších 15.
Studium dnes začalo například pro studenta Jana z Českých Budějovic. "Líbí se mi, že ten obor je rozmanitý. Je mnoho věcí, které mě nezajímají na úrovni řekněme medicínském, ale je tam zdravý základ i něco víc k tomu, že se dozvím mnoho informací," uvedl student.