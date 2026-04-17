Na zlínském cestovatelském festivalu Neznámá země vystoupí i horolezec Messner

Na zlínském cestovatelském festivalu Neznámá země vystoupí i horolezec Reinhold Messner. Festival začne v pondělí 20. dubna, potrvá do 29. dubna. Uskuteční se ve Zlíně a sousedních Otrokovicích, letos jde o 30. ročník. Nabídne dvě desítky besed, výstav a setkání s cestovateli, dobrodruhy i dalšími osobnostmi, sdělili dnes ČTK pořadatelé.
"Neznámá Země je především o lidech, kteří mají chuť objevovat – svět kolem i sami sebe. Za těch třicet let jsme tu přivítali stovky inspirativních hostů a tisíce návštěvníků, kteří sdílejí stejnou zvědavost a radost z poznávání," uvedl ředitel festivalu Miroslav Náplava.
Jedním z vrcholů letošního ročníku bude vystoupení horolezce Reinholda Messnera, prvního člověka, který zdolal všech 14 osmitisícovek. "Reinhold Messner je pro nás symbolem odvahy překračovat hranice – nejen ty geografické, ale i ty lidské. Jeho příběh je příběhem člověka, který celý život hledá smysl dobrodružství. Jsme moc rádi, že jednu ze svých posledních veřejných přednášek přiveze právě na festival Neznámá Země," uvedl organizátor Petr Horký.
Další významnou linkou bude letos také cestování na čtyřech, třech i dvou kolech. Na zlínském náměstí Míru bude setkání motonomádů, cestovatelů motorkářů. Dorazí mimo jiné Srdcaři.cz, k vidění bude dakarský speciál Tatra Puma, nebude chybět historická Tatra 87 či tým BSA 770 se sidecarem z roku 1928.
Součástí festivalu bude vyhlášení nejlepšího Cestopisu roku 2025 – Ceny Hanzelky a Zikmunda, která každoročně oceňuje nejzajímavější cestovatelské knihy. Vítěz bude znám 22. dubna.
"Festival ale není jen o dálkách a kilometrech. Je také o lidském pohledu, o schopnosti vidět krásu v každodennosti, vztazích a obyčejných okamžicích. To se odráží ve fotografických výstavách i přednáškách, které propojují cestu světem s cestou dovnitř. Vernisáž a přednáška Jindry Böhma nabídne pohled na mizející svět Afriky. Na své si přijdou i milovníci silných vypravěčů, jako jsou Ruda Švaříček nebo Jirka Kolbaba," uvedli pořadatelé.