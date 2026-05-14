Na zlínském festivalu bude poprvé udělena cena za scénickou hudbu

Na zlínském divadelním festivalu Setkání Stretnutie bude letos poprvé udělena Cena Richarda Dvořáka za scénickou hudbu. Obdrží ji Ivo Sedláček za hudbu k inscenaci Pes Paličák v divadle Minor, Jiří Konvalinka za hudbu k inscenaci Farářův konec v Národním divadle a Dan Kranich a Matěj Šíma za hudbu k inscenaci Cyrano v Klicperově divadle. Odborná porota vybírala z více než 30 nominací, sdělila dnes ČTK Zuzana Vernerová, mluvčí Městského divadla Zlín, které festival pořádá. Ocenění budou předána dnes večer.
"K založení této ceny nás vedly dva hlavní motivy. Uchování památky výjimečného skladatele Richarda Dvořáka, který více než třicet let spoluvytvářel moderní podobu scénické hudby na českých jevištích, a zároveň skutečnost, že v České republice prakticky neexistuje samostatné ocenění věnované scénické hudbě," uvedl umělecký šéf Městského divadla Zlín Patrik Lančarič.
Cena Richarda Dvořáka vznikla se souhlasem umělcovy rodiny. O jejím laureátovi rozhodovala odborná porota, kterou tvoří skladatelé Miloš Štědroň, Petr Kofroň a Vladislav Šarišský. "Cena Richarda Dvořáka je kulturní počin, který na naší divadelní a hudební scéně dávno chyběl. Nápad udělit tuto cenu totiž přesahuje zlínský region a pokládá otázku, jak funguje hudba v současném českém divadle: současná hudba v divadle je silně diverzifikovaná. Kromě nahrané a reprodukované hudby jde o živou hudbu, interpretovanou hudebníky a někdy i herci, a potom je to samozřejmě obsáhlá oblast citátů, zvukové úpravy až po deformaci – zkrátka v návaznosti na všechno to, co nastalo po elektronické a konkrétní hudbě a po všeobecném rozšíření minimalu a všech forem hudby s využitím computeru," uvedl Štědroň. Záštitu nad cenou převzal režisér, dramatik a spisovatel Jan Antonín Pitínský, dlouholetý Dvořákův spolupracovník. Za výtvarnou podobou ceny stojí výtvarník a fotograf Radek Herold.
Na přehlídce české a slovenské divadelní scény Setkání Stretnutie, která se letos koná 30. rokem, se uděluje také Cena Martina Porubjaka za mimořádný přínos česko-slovenským vztahům v divadelním umění. Ve středu ji převzal herec Ivan Trojan. Cena se uděluje od roku 2016. Dosud ji dostali herci Martin Huba a Boleslav Polívka, herečka Emília Vášáryová, režisér Jan Antonín Pitínský, in memoriam herec Milan Lasica i dramaturg a pedagog Miroslav Plešák, herečka Jana Oľhová, režisér Dodo Gombár, loni ji obdržela herečka Zuzana Kronerová.