Zlínský filmový festival připomíná letošní 100. výročí narození scenáristy, spisovatele a básníka Miloše Macourka, který zemřel v roce 2002. Na programu jsou snímky natočené podle jeho scénářů, besedy a setkání s herci či výstava filmových kostýmů. Na natáčení snímku Dívka na koštěti dnes ve Zlíně vzpomínali herci Petra Černocká a Jan Kraus.
"Ohledně pana Macourka mě jako první napadne, že prostě ve dvojici s Vorlíčkem byli téměř geniální. Ten scénář, když jsem dostala domů, tak mi přišel, jako že je padlý na hlavu. Říkala jsem si, co to tady je, ona se vznese a odletí. Vůbec jsem si neuměla představit tu realizaci. Měli ještě vynikajícího kameramana, který vymýšlel, jak se ta kouzla budou dělat," řekla dnes ČTK Černocká.
Až při filmu herečka zjistila, že to bude možná dobrý film. "Už jsem tehdy začala zpívat. A můj manažer mi říkal: Tak to vem, když to bude dobré, tak ti to trošku pomůže na tom startu. No a ukázalo se, že to tak taky bylo, že opravdu ten film udělal obrovskou radost lidem," uvedla herečka.
Macourek, rodák z Kroměříže, se jako scenárista podílel na dílech Arabela, Mach a Šebestová, Létající Čestmír či Kdo chce zabít Jessii? "Jeho scénáře byly plné nápadů, vizuálních gagů a nečekaných zvratů. Ve spolupráci s režiséry Václavem Vorlíčkem, Oldřichem Lipským či Jindřichem Polákem vznikly filmy, které se staly součástí české kulturní paměti. Stejně tak ikonická je jeho spolupráce s výtvarníkem Adolfem Bornem, zejména na seriálu Mach a Šebestová, který si díky originální podobě oblíbily celé generace," uvedla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
V galerii G18 jsou k vidění kostýmy z filmů a seriálů, jako jsou Arabela, Zítra vstanu a opařím se čajem, Dívka na koštěti, Jezerní královna nebo Pane, vy jste vdova! Nechybí kostým Rumburaka či vlka z Arabely, doplňují je filmové plakáty.
V neděli tam bude také beseda s Borisem Masníkem o tricích v Macourkových filmech. Na úterý je připravena beseda o seriálu Arabela s herci Janou Nagyovou a Ondřejem Kepkou. Ve středu večer bude pásmo krátkých animovaných filmů, na nichž se Macourek podílel jako scenárista či režisér. Diváci uvidí mimo jiné snímky O Matyldě s náhradní hlavou, Ze života ptáků či Špatně namalovaná slepice.
Letošní 66. ročník Zlín Film Festivalu začal ve čtvrtek, potrvá do 3. června.