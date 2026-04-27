Na zlínském festivalu Talentinum se představí mladí sólisté a dirigenti

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů připravila festival mladých koncertních umělců Talentinum, který dává prostor mladým sólistům a dirigentům. Letos se uskuteční 28. ročník, festival se koná každým druhým rokem. Představí se šest hudebníků a dva dirigenti, řekla dnes ČTK zástupkyně filharmonie Jitka Pethö. Koncerty se v květnu uskuteční ve Zlíně, Uherském Hradišti a Luhačovicích. Festival zakončí letošní jubilejní 80. sezonu filharmonie.
"Festival Talentinum je pro naši filharmonii mimořádně důležitý. Dlouhodobě naplňuje jednu z klíčových rolí veřejné kulturní instituce, tedy podporovat mladé umělce v začátcích jejich kariéry a vytvářet jim prostor pro setkání s publikem i velkým symfonickým orchestrem. Řada někdejších účastníků festivalu dnes patří mezi respektované osobnosti současné hudební scény," uvedl ředitel filharmonie Tomáš Gregůrek.
První festivalový koncert bude 13. května v Luhačovicích a o den později ve stejném aranžmá ve Zlíně. "Publikum se může těšit na mladé interprety Anežku Novákovou, Bohdanu Tesařovou a Kryštofa Kohouta, kteří se představí v dílech Ludwiga van Beethovena, Erkki-Svena Tüüra, Wolfganga Amadea Mozarta a Bohuslava Martinů. Filharmonii Bohuslava Martinů povede dirigent Jáchym Svoboda," uvedla Pethö.
Na druhém koncertu se představí sólisté Karolína Žáková, Marie Horáková a Jan Novák, uvedou skladby Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Jiřího Pauera a Josefa Suka. Orchestr bude řídit mladý dirigent Jan Sedláček. Koncert bude 20. května v Uherském Hradišti a 21. května ve Zlíně.