Na zlínském festivalu Zuška?Zuška! se představí přes 600 mladých talentů

Autor: ČTK
  7:40aktualizováno  7:40
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Přes 600 mladých talentů z 27 základních uměleckých škol (ZUŠ) ze Zlínského kraje se ve Zlíně představí na festivalu Zuška?Zuška! Zahrají kapely i orchestry složené z žáků několika škol jen pro tuto příležitost, tanečníci představí lidový i výrazový tanec, veřejný prostor ozvláštní pouliční galerie a workshopy, vystoupí i mladí divadelníci, sdělila ČTK zástupkyně pořadatelů. Festival se bude konat 17. května.

"Těšíme se také na účast bývalých absolventů a dnes už výrazných uměleckých osobností, jako je například Šimon Ludvíček, student DAMU, či Radoslav Šopík nebo Marie Vančurová, oblíbení herci Městského divadla Zlín. Bude to velké, dojemné a nezapomenutelné," uvedla předsedkyně pořádajícího zlínského spolku Zuška?Zuška! Martina Hniličková.

Pro veřejnost je připravený program v parku Komenského a na náměstí Míru od 14:00 do 18:00. "Smyslem je nabídnout překvapivá interaktivní umělecká setkání, ale také upozornit na světový význam českého uměleckého vzdělávání a na výjimečný potenciál Zlínského kraje v kontextu celé České republiky," uvedla Jana Kubáčová, ředitelka kulturního a kreativního centra Živý Zlín, které na akci spolupracuje. V 19:00 bude v kongresovém centru komponovaný program složený z hudebních, tanečních i divadelních čísel. Nabídne také setkání folkloristů.

Akce je součástí národního festivalu ZUŠ Open a nese podtitul Žít uměním. Koná se s podporou Nadačního fondu Magdaleny Kožené. "Spolek Zuška?Zuška! stál u samého zrodu myšlenky, která dnes slaví již svůj desátý ročník v podobě celostátního festivalu ZUŠ Open a dalších projektů Nadačního fondu Magdaleny Kožené. O to silněji vnímám vděčnost za všechny, kteří u toho byli od začátku, i za ty, kteří se k nám na této cestě přidali," uvedla ředitelka fondu Irena Pohl Houkalová.

