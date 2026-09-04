Na zlínském sídlišti Jižní Svahy se otevře veřejnosti dobrodružné hřiště

Nové dobrodružné hřiště se v neděli otevře veřejnosti na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Je na místě, kde vizovický výrobce modulárních systémů Koma Modular plánuje stavbu společenského a kulturního centra re:public. Nahradí zastaralé provozovny zvané Šmoulí město. Než začne stavba, děti si budou moci na hřišti postavit cokoliv podle své fantazie, k dispozici budou mít nářadí a materiál, řekla dnes ČTK ředitelka projektu re:public Marie Schüller.
"Jde o koncept adventure playground převzatý ze zahraničí. Je to hřiště, kde si děti samy staví, je tam nářadí, dřevo, různé materiály, ze kterých mohou tvořit. Je to prostor pro jejich tvořivost a hru, staví si, co je napadne. Děti se učí pracovat s nástroji i vzájemné spolupráci. Děti ze sídliště si mnohdy nemají kde vyzkoušet rukodělnou práci, je to skvělý koncept," uvedla Schüller.
Děti mají k dispozici dřevo, dřevěné desky, palety, pneumatiky, přibude i písek, z nářadí pilky, kladiva či spojovací materiál jako hřebíky a šrouby. Vznikají například domečky, bunkry či opičí dráhy. V Česku již vznikla dočasná dobrodružná hřiště, jsou i trvalá.
Hřiště bude otevřené každou středu a neděli od 13:00 do 17:00, vstup je zdarma. U dětí do sedmi let věku je nutný doprovod dospělého. Na hřišti budou vyškolení lektoři i dobrovolníci. Zatím se počítá s provozem do 4. listopadu, poté se hřiště na zimu uzavře. "Pokud se koncept osvědčí a ještě nezačne stavba, na jaře zase otevřeme," uvedla Schüller.
Společnost Koma odhaduje, že po získání stavebního povolení by se mohlo začít stavět v polovině příštího roku. Hotovo by mohlo být v polovině nebo na podzim roku 2028. Firma má k dispozici plochu asi 6000 metrů čtverečních, dobrodružné hřiště zabírá zhruba polovinu.
Re:public bude modulární objekt, ve kterém budou tvořivé dílny, galerie, dětská zóna, sál pro 250 lidí, kde by mohly být koncerty, divadelní představení či plesy, i menší sály. Nebude chybět restaurace, bar či cukrárna.