Herci Kristýna Badinková Nováková a Martin Písařík mají ode dneška hvězdy se svým jménem na chodníku slávy před zlínským Velkým kinem. Odhalení hvězd je tradiční součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu. Hvězdy na chodníku slávy jsou oceněním pro osobnosti, které svoji filmovou kariéru zahájily ve velmi raném věku, po dnešku je na chodníku 46 hvězd.
"Je to krásné. Pochopila jsem, že je to pro lidi, kteří hrají od mládí nebo dětství a zůstali u toho. Pro mě to spíš bylo připomenutí toho, že jsem ráda, že hraju, že se tím živím," řekla dnes novinářům Badinková Nováková. Písařík ocenění vnímá jako jeden z milníků, které poukazují na to, že jejich práce má smysl.
Badinková Nováková se poprvé před kamerou objevila ve filmu Výchova dívek v Čechách. "Bylo to takové oživení prázdnin, byla jsem v Liberci u babičky a občas pro mě přijel ráno řidič a odvezl mě někam na chvilku a zase vrátil k babičce. Nikdy by mě nenapadlo, že to jednou bude moje povolání. Brala jsem to jako takovou náhodu při dramaťáku," uvedla herečka, kterou později proslavila role Jindřišky ve filmu Pelíšky.
Písařík byl divoké dítě. "Furt jsem hrál a zpíval a obtěžoval jsem lidi svojí energií, tak mě přihlásili na konkurz na Městem chodí Mikuláš režiséra Karla Kachyni. Byl jsem malý a vůbec jsem si neuvědomoval, co to obnáší," uvedl Písařík, který hrál v řadě pohádek či snímcích LOVEní nebo Ro(c)k podvraťáků.
Badinková Nováková měla jako dítě ráda snímek S tebou mě baví svět, který si nyní zamiloval její syn. Z pohádek má ráda například Princeznu se zlatou hvězdou nebo S čerty nejsou žerty. Písařík měl jako dítě rád Nekonečný příběh, coby skaut Rychlé šípy. "A pak dobrodružné věci jako Cesta do pravěku, letní prázdninové komedie nebo westerny," uvedl.
Loni získali hvězdu na chodníku slávy Linda Rybová a Saša Rašilov, rok předtím Tatiana Dyková a Petr a Matěj Formanovi. Dříve například Tereza Ramba a Jan Cina, Barbora Seidlová a Jan Šťastný, Anna Geislerová a Klára Issová, také Jiří Mádl a Vojtěch Kotek, Jan Hrušínský a Helena Vondráčková, Ivana Andrlová, režisér Karel Smyczek, Klára Pollertová-Trojanová a Jiří Strach, Lucie Zedníčková či Jan Potměšil. Akci s festivalem připravuje Nadační fond Kapka naděje.
Festival dnes navštívil prezident Petr Pavel. "Potěšilo mě, že je to nejenom festival pro děti a mládež, ale také o dětech a mládeži, že je to festival, který se snaží velice dynamicky reagovat na vývoj v tomto segmentu a snaží se zachovat kvalitu ve srovnání s podobnými festivaly a zachovat i tu prestiž, kterou zlínský filmový festival po dlouhou dobu má," uvedl prezident.
Prezident festivalu Čestmír Vančura poznamenal, že jde o první návštěvu prezidenta na festivalu v jeho novodobé historii. "Je to pro nás samozřejmě významné, jako pro každou kulturní událost, kterou navštíví hlava státu," řekl ČTK Vančura. Vedení festivalu prezidentovi představilo historii zlínských filmových ateliérů, historii festivalu i jeho vývoj v posledních letech.