Naděje Zlín má zrekonstruovaný objekt se sociálně terapeutickými dílnami

Organizace Naděje Zlín dnes v části Letná otevřela po rekonstrukci objekt se sociálně terapeutickými dílnami. Nové prostory umožní fungování více dílen, přibýt by mohlo také klientů. Nově bude k dispozici i dřevařská dílna, řekl dnes ČTK a České televizi vedoucí služeb pro lidi s mentálním handicapem a chronickým duševním onemocněním Michal Křižka.
Dílny jsou ambulantní službou pro lidi s mentálním handicapem. Naděje má dílny ve Zlíně na dvou místech, na Letné a Dílech. "Tady na Letné budou mít šicí dílnu, košíkářskou dílnu, probíhají tady balící, kompletační práce. Velmi se těšíme na nový prostor upravený pro potřeby dřevařské dílny, to bychom chtěli nově rozjet. Poměrně nedávno jsme se začali věnovat i výrobě ručního papíru a jeho zpracování, tak pro to tady vzniklo krásné zázemí," uvedl Křižka.
V obou dílnách je místo asi pro 60 lidí, kapacita je naplněná. "Jsme nácviková služba, kdy klienti získávají pracovní dovednosti, kompetence, rozvíjejí si měkké dovednosti, učí se přijmout zadání úkolu, čísla nějakým způsobem zpracovat, učí se získat zpětnou vazbu, ne vždy pozitivní, ale to k tomu patří. Samozřejmě se učí vyrábět věci, ale stojíme si za tím, že výroba samotná pro nás není tím produktem, není naším cílem naučit klienta vyrobit bezchybně polštář nebo utkat koberec, ale ten proces je pro nás ten nástroj," uvedl Křižka.
V dílnách funguje výroba svíček či mýdel, tkalcovna, keramická dílna, papírenská dílna spojená s kreativní výrobou, košíkárna, šicí dílna i balicí a kompletační práce. Novinkou je dřevařská dílna.
Rekonstrukce objektu trvala rok a stála téměř 23 milionů korun. Majitelem objektu je město, které na rekonstrukci získalo evropské dotace. Vybavení dílen se bude stěhovat zpět z provizorních prostor, v objektu je také nový nábytek.
Naděje ve Zlíně provozuje také domy pokojného stáří, denní stacionář pro lidi s demencí, chráněné bydlení, nabízí i sociální rehabilitaci.