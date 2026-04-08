Kraj má zájem o výpravní budovu ve Zlíně. Terminál se má začít stavět za rok

Milan Libiger
  12:52aktualizováno  12:52
Zastaralé autobusové a vlakové nádraží ve Zlíně se má brzy začít měnit. Vlakové už příští rok, kdy by měl stát začít s modernizací trati z Otrokovic do Zlína a firma Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka začne s výstavbou nové sedmipatrové výpravní budovy, která nahradí současnou přízemní.
Výstavba má navazovat na plánovanou elektrifikaci železniční trati a její částečné zdvoukolejnění.

Vlakové nádraží ve Zlíně (březen 2023)
8 fotografií

Do projektu by se nově rád zapojil také Zlínský kraj. „Jsme připraveni do toho razantně vstoupit, třeba i majetkově, aby novou výpravní budovu mohl postavit kraj společně se Správou železnic. A abychom získali větší kontrolu nad tímto územím,“ řekl hejtman Radim Holiš (hnutí ANO), podle něhož jsou obě nádraží ostudou regionu.

Kraj už o tom začal jednat s firmou Z-Group, jejíž přístup považuje dlouhodobě za váhavý. „Třicet let se s nádražím nic nedělo. Teď jsme odhodlaní udělat zásadní krok, ale nelze očekávat, že bude za měsíc jasno. Není to jen o nás,“ doplnil Holiš.

Modernizace trati za 12 miliard míří k roku 2027. Chystá se demolice nádraží

Společnost Z-Group, která má na výstavbu výpravní budovy stavební povolení, nechtěla záležitost nijak komentovat. „Obecně jsme otevřeni jednání o jakémkoli řešení, které bude dávat smysl a bude přínosné i ekonomicky pro všechny zúčastněné,“ sdělil mluvčí Z-Group Miroslav Slaný.

Parkovací dům pro 170 aut

V nové sedmipatrové budově má být především parkoviště pro celkově 170 vozidel. Zabere čtyři patra. Ve spodní části budou čekárny, pokladny, obchody, občerstvení či kavárny. Provoz, který bude souviset s nádražím, bude zajišťovat Správa železnic (SŽ). Ani ta nemá informace, že by do projektu mohl vstoupit Zlínský kraj.

„Se Správou železnic v tomto směru žádná jednání neproběhla, neznáme tedy konkrétní podmínky ani možnosti spolupráce s krajem,“ sdělil mluvčí Dušan Gavenda. Upřesnil, že SŽ a Z-Group naopak společně připravují soutěž na výstavbu nové výpravní budovy a řeší podmínky budoucího užívání.

Modernizace trati do Zlína má povolení, stavět se může začít za dva roky

„Na výstavbě bychom se měli finančně podílet ve výši odpovídající velikosti prostor, které budeme po zprovoznění terminálu užívat. A vložené prostředky se potom budou umořovat v rámci nájemného,“ přiblížil Gavenda. „O společném postupu Správy železnic a Z-Group je uzavřena smlouva, a podle ní postupujeme,“ doplnil.

Podle Slaného plány na výstavbu pokračují podle harmonogramu, který je sladěný se SŽ i proto, že budování trati i nové budovy na sebe stavebně navazují. „Předpokládáme, že výstavba výpravní budovy začne v roce 2027 a dokončena bude v roce 2029, což by mělo časově odpovídat ukončení prací na trati v úseku Zlín-střed,“ přiblížil Slaný.

Kraj chce alespoň využívat parkoviště

Ačkoliv příprava státu a firmy pokračuje a termíny jsou dané, kraj hodlá v aktivitě pokračovat. „Slyšel jsem už tři termíny, toto mi nestačí,“ tvrdí Holiš. „Dokud budova nebude sloužit, tak tomu nevěřím. Zkušenost mi velí, abych byl opatrný, a ne optimistický.“

Rychlé vlaky pojedou ze Zlína do Brna. Stát chystá investici v roce 2030

Kraj bude mít omezené finanční možnosti, aby mohl případně zaplatit požadovanou cenu, protože nejde o soukromou společnost. Pokud pozemky a stavební povolení pro výpravní budovu nezíská, bude se chtít s firmou Z-Group dohodnout alespoň na užívání parkoviště ve výpravní budově. „Máme parkovací dům a víme, jak se provozuje. Jsme schopní dát provozní nabídku, abychom lidem zajistili službu a nenechali jenom vydělávat podnikatele,“ řekl Holiš.

Z-Group nechce blíže komentovat ani možnost pronájmu. Ale už dříve řešila, že by parkoviště provozovalo město. K dohodě nakonec nedošlo. Město mělo zájem i o spolufinancování výstavby výpravní budovy, ani to se nepodařilo dohodnout.

Nové autobusové nádraží

Společnost nedávala více peněz do autobusového nádraží, ačkoliv není v dobrém stavu, protože by to podle ní nedávalo smysl. V rámci dopravního terminálu vznikne nové nádraží hned u nadjezdu, přičemž stávající zanikne.

Výstavba má navazovat na plánovanou elektrifikaci železniční trati a její částečné zdvoukolejnění.
Mezi novým vlakovým nádražím a budovou univerzity má vyrůst několikapatrový komerční objekt, v němž můžou být obchody, kanceláře či restaurace. S výpravní budovou bude spojený podchodem.
Podle studie zmizí obě dosavadní autobusová nádraží, nahradí je tři moderní budovy.
Nového nádraží se dočkají i lidé cestující autobusy.
8 fotografií

„Investovat výrazné prostředky do objektů, o nichž víme, že budou v dohledné době zbourány, by nebylo ekonomicky odpovědné ani racionální,“ poznamenal Slaný. „Průběžně do nádraží investujeme alespoň formou drobných oprav a údržby,“ doplnil.

Problémy s dopravou ve Zlíně se vyřeší, když tam lidé nezaparkují, říká expert

Nové autobusové nádraží by se mohlo začít stavět po dokončení výpravní budovy. Firma chce mít do konce roku hotový projekt potřebný k žádosti o stavební povolení.

V areálu hodlá postavit ještě jeden víceúčelový objekt, v němž by byla obchodní pasáž, prostory pro supermarket, obchody, restaurace, kanceláře, sklady i garáže. „Pokud se nám podaří bez komplikací získat všechna potřebná stanoviska, předpokládáme vydání stavebního povolení v září letošního roku,“ uvedl Slaný.

Výstavba i zde přichází v úvahu až po uvedení nové výpravní budovy do provozu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Praha trolejbusová: Metropole spustí další elektrifikovanou linku. Která vozidla už jezdí?

Testování nové trolejbusové linky Na Knížecí - U Waltrovky. (12. března 2026)

Praha pokračuje v návratu trolejbusů do ulic. Po úspěšném rozjezdu dvou linek se už zítra přidá další. Tentokrát ze Smíchova na Waltrovku. Na linku 52 se zkušebně vydá jeden vůz. Dopravní podnik tak...

Sjezdovky, nebo domy? Bedřichov chystá referendum o budoucnosti skiareálu

Developer získal pozemky nástupních míst sjezdovek, obyvatelé se obávají...

V referendu budou obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách rozhodovat, zda bude možné v budoucnu zastavět pozemky v místním lyžařském areálu. Konat se bude 22. května.

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou má nově v názvu označení státní

ilustrační snímek

Slovo státní přibylo v názvu muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Muzeum o to usilovalo osm let, očekává od toho zvýšení prestiže. Náklady spojené se...

8. dubna 2026  11:08,  aktualizováno  11:08

Moravské divadlo Olomouc uvede v premiéře Krobotovu inscenaci Bořiny za břehem

ilustrační snímek

Do hospody v Zábřehu na Šumpersku zavede diváky nová inscenace Moravského divadla Olomouc s názvem Bořiny za břehem. Za titulem stojí autorské duo herce a...

8. dubna 2026  10:56,  aktualizováno  10:56

Festival sedmdesátimilimetrových filmů KRRR! nabídne v Krnově deset snímků

ilustrační snímek

Festival sedmdesátimilimetrových filmů KRRR! v Krnově na Bruntálsku letos promítne deset snímků. Divácí je uvidí od 17. do 19. dubna v Kině Mír. Půjde o filmy...

8. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Zákaz sociálních sítí pro děti nestačí. Jak je naučit bezpečnému a zodpovědnému chování?

Pokud dítě pravidla poruší a využívá sociální sítě „tajně“, může to vést k...

Debata o omezování sociálních sítí pro děti sílí v Česku i ve světě. Zatímco někteří volají po zákazech, jiní upozorňují, že realita on-line prostředí je složitější a vyžaduje spíš porozumění než...

8. dubna 2026  12:30

Ústí se rozpadla celá kancelář architekta. Dlouhodobá frustrace, říká vedoucí

Pohled na centrum Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem se rozpadla Kancelář architekta města (KAM). Výpověď nepodala pouze vedoucí Barbora Havrlová, ale končí celý tým, včetně externích spolupracovníků. Zatímco odcházející hovoří o...

8. dubna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Do Zlína se po šesti letech vrací filmový festival o lidských právech Jeden svět

ilustrační snímek

Do Zlína se po šesti letech vrací mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět. Bude od 16. do 22. dubna ve zlínském zámku. Kromě projekcí...

8. dubna 2026  10:43,  aktualizováno  10:43

Zloději na Rychnovsku poškodili pět kilometrů kabelů a další majetek

ilustrační snímek

Na stavbě v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku poškodili zloději pět kilometrů kabelů a další majetek. Ze zdí a příček opravovaného objektu vytrhali a odnesli...

8. dubna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Jarní burza semínek ve Frýdlantě

ilustrační snímek

Milovníci zahradničení a přírody mohou přijít do Městského muzea Špitálek ve Frýdlantě. Vymění si tu semínka nebo odkopky rostlin na burze.

8. dubna 2026  12:15

Kvůli odstávce přivaděče nepoteče voda desítkám tisíc Pražanů

Oblast, ve které 14. a 15. dubna nepoteče voda.

Desítky tisíc Pražanů budou příští týden bez vody. Může za to odstávka přivaděče z vodojemu Jesenice do Písnice. Voda nepoteče prakticky celé úterý a ve středu ráno.

8. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.