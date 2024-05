Majitelé bytů si nájemníky raději prověřují, kontrolují se i profily na sítích

S manželem bydlí v baťovském domku ve Zlíně, ale kromě toho pronajímají byt na sídlišti Podhoří. A za poslední léta moc neměli štěstí na nájemníky.

„Dlouhé roky jsme měli stabilního nájemce, ale potom se rozhodl koupit byt a odstěhovat se,“ líčí Renata Záhorská ze Zlína. „Pak jsme v praxi zjistili, že najít spolehlivého člověka na pronájem není tak jednoduché. Jednou jsme řešili neplacení nájemného, jindy zase neustálé stížnosti sousedů na hluk a večírky. Teď máme pár mladých studentů a zatím je všechno v pořádku, tak snad to vydrží.“

Podobný případ není ojedinělý. Také realitní kanceláře si všímají, že majitelé bytů od nich stále častěji požadují, aby jim klienty prověřili. Například zda není v exekuci, insolvenčním rejstříku, nemá trvalý pobyt na obecním úřadě, nehledá jej policie a podobně.

„Majitelé jsou obezřetnější a uvědomují si určité riziko, proto tato opatření vítají. Nájemníci si při sjednání nájmu na tuto skutečnost budou muset zvyknout. Koneckonců, vždyť je to všude jinde ve světě naprosto běžná věc,“ řekla Kateřina Kolomazníková z realitní kanceláře Zvonek.

„Osobně mám velké sociální cítění, ovšem nepodporuji to, aby někdo své problémy řešil tím, že je způsobí někomu jinému. Nedávno jsem se opravdu musela zasmát, když mi jeden takový klient v insolvenci vyhrožoval soudem za diskriminaci,“ dodala.

Proklepneme si i digitální stopu, říká makléř

„Lidé už od nás očekávají, že jejich zájemce lidově řečeno proklepneme. A pokud se osvědčí, dostane od nás certifikát vzorného nájemce,“ podotkl makléř Dalibor Stříbný z realitní kanceláře Explicit reality.

„Prověřujeme i digitální stopu, abychom byli schopní nabídnout kvalitního nájemce. Je rozdíl, pokud někdo na sociální sítě dává svoje fotky například z výletů, sportování nebo fitcentra, či zda žije večírky a sezením v hospodách. Někdy nám ve skupinách na sociálních sítích píšou i bývalí pronajímatelé, že si máme na daného člověka dát pozor,“ upozornil Stříbný.

I proto řada majitelů preferuje, aby nájemníci dostávali krátkodobou smlouvu. Tu si pak můžou opakovaně prodloužit.

„Nájemní smlouva je u nás obvykle sjednávána na jeden rok, a to i kvůli našemu doporučení. Vedou k tomu obavy z velmi benevolentního postavení nájemce v občanském zákoně,“ sdělila Kolomazníková.

Podle průzkumu ministerstva pro místní rozvoj má nájemní smlouvu na méně než rok skoro pětina lidí a na méně než dva roky 46 procent nájemníků. Téměř stejně velká skupina lidí, 45 procent, pak má smlouvu na dobu neurčitou. Krátkodobé nájmy se týkají hlavně mladých lidí s nižšími příjmy, kteří žijí ve velkých městech. Vyšší pravděpodobnost delších smluv a smluv na dobu neurčitou mají zejména nájemníci starší 45 let.

„Obě strany nájemního vztahu si v průzkumu shodně stěžují na nejistotu. U nájemníků ji vyvolávají opakující se krátkodobé smlouvy, mezi pronajímateli je zase rozšířená obava z neplatičů a neúměrné délky vyklizení. Pokud se má nájemní bydlení stát dlouhodobou, stabilní alternativou, je třeba začít otevřeně mluvit o tom, jak tyto obavy zmírnit,“ uvedl již dříve místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Byty se uvolní po odjezdu studentů

Stát má proto ambici podmínky v nájemním bydlení změnit. Zvažuje změnu občanského zákoníku, která by opakované vydávání krátkodobých smluv, například právě jen na jeden rok, omezila. Mezi nájemníkem a pronajímatelem by podle jejich návrhu bylo možné nově uzavřít smlouvu na dobu určitou kratší než tři roky nejvýš dvakrát za sebou. Někteří lidé z realitního trhu to však kritizují.

„Pokud bude taková změna státem iniciována a přijata, budu považovat její zákonotvůrce za absolutně nekompetentní a z mého pohledu půjde o zásah do přirozených lidských práv,“ řekla Kolomazníková. „Půjde o nevýhodnost pro smluvní strany, protože výpovědi z uzavřených smluv na dobu určitou jsou dané taxativně zákonem a jsou velmi složité.“

Zájem o nájemní bydlení se navíc zvyšuje. Nejvíce táhnou byty s dispozicí 2+kk a plochou mezi 45 až 50 metry čtverečními. Inzeráty s byty těchto rozměrů mizí z nabídky někdy i za několik hodin.

„Na jaře je vždy větší počet poptávek. Až skončí jarní semestr, budou ze Zlína odjíždět studenti univerzity a tím se také uvolní další byty,“ poznamenal Stříbný. „V květnu a červnu tak bude situace na trhu ještě příznivější.“