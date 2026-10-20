Nakladatelství zlínské univerzity vydalo publikaci Baťova města / Baťa cities

Nakladatelství zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) vydalo dvojjazyčnou publikaci Baťova města/Baťa cities. Historici a odborníci na baťovskou problematiku z informačního centra Baťa při univerzitní knihovně v ní přibližují, jak zlínský koncept ideálního města pro práci i život ovlivnil vzhled měst po celém světě. Publikace plná fotografií, plánů, map a kreseb provede čtenáře 24 průmyslovými a zahradními městy, která společnost Baťa budovala od 20. let 20. století na čtyřech kontinentech, sdělila dnes ČTK mluvčí UTB Petra Svěráková.
"Problematikou baťovských měst se naši kolegové zabývají již od 90. let minulého století a od té doby vznikla řada publikací. Našim cílem však bylo poprvé souhrnně představit 24 firemních měst na různých kontinentech a ukázat jejich proměnu od doby vzniku až po současnost," uvedl jeden z autorů Zdeněk Pokluda.
Základním tématem knihy je Zlín, který se stal vzorem pro další baťovská města. Výzkum ukazuje, jak vznikala myšlenka města, kde byly práce, bydlení, vzdělávání, kultura i volný čas propojeny do jednoho funkčního celku. Kniha představuje základní principy výstavby továrních areálů, obytných čtvrtí, škol, společenských budov i sportovišť. Důraz se kladl nejen na praktičnost a účelnost, ale také na dostatek zeleně a vysokou kvalitu života zaměstnanců a jejich rodin. Publikace přibližuje šíření zlínského konceptu do zahraničí a jeho přizpůsobování podmínkám v různých částech Evropy, Asie, Afriky i Ameriky.
Autoři čerpali z archivů v Česku, Francii, Nizozemsku, Švýcarsku, Kanadě či Indii, využili i dobový tisk, odbornou literaturu a rozhovory pamětníků a obyvatel daných měst. "Díky spolupráci s českými i zahraničními partnery kniha zachycuje nejen historický vývoj, ale i současnou podobu všech 24 lokalit. Výsledkem je bohatý obrazový doprovod obsahující přes pět set ilustrací, map, plánů, kreseb a historických snímků, z nichž mnohé jsou publikovány vůbec poprvé," uvedl historik Milan Balaban.
Analýzy dochovaných urbanistických plánů ukázaly, že ve většině případů se podařilo realizovat pouze část původních, často velmi velkolepých vizí. "Mnohá baťovská města měla být ve skutečnosti podstatně rozsáhlejší," uvedl autor Jan Herman.