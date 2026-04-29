Údajné napadení žáka učitelem vyšetřuje policie, někdo incident popisuje jinak

Jana Fuksová
  17:12aktualizováno  17:12
Na Středním odborném učilišti a Střední škole řemesel a chovatelství v Uherském Brodě podle informací údajného svědka došlo před několika dny k incidentu, který skončil zraněním jednoho z žáků. Podle stejného zdroje byl účastníkem potyčky učitel. Česká školní inspekce postoupila případ policii a informaci obdržel také Zlínský kraj jako zřizovatel.
Střední odborné učiliště v Uherském Brodě | foto: SOU Uherský Brod

Jde o stejnou školu, ze které loni kraj odvolal tehdejšího ředitele kvůli závažným chybám v hospodaření. Policie jej podezírá z porušení povinnosti při správě cizího majetku.

„Včera jsme dostali podnět k prošetření protiprávního jednání na škole. Je to nová událost, takže v tuto chvíli se k ní nic dalšího říci nedá,“ konstatoval mluvčí policie Radomír Šiška.

Ředitelka školy Alena Hrdá se k události nechtěla vyjadřovat. „V tuto chvíli věc řeší příslušné orgány, škola s nimi spolupracuje, ale nemůže jejich postup komentovat,“ konstatovala v textové zprávě.

Zdrcující výsledky hospodaření. Odvolaného ředitele brodského učiliště vyšetřuje policie

Podle neoficiálních informací mělo 21. dubna dojít na škole, kde studuje až 700 mladých lidí, k násilnému incidentu mezi pedagogem a žákem. Vyplývá to z oznámení, které redakce iDNES.cz obdržela emailovou cestou.

„Došlo k napadení žáka učitelem, které si vyžádalo lékařské ošetření žáka. Škola se snaží všecko ututlat, jako vždycky a za podpory ředitelky i zástupkyně probíhá vyšetřování. Je zde zastrašování žáků a jejich nekonečné výslechy. Děcka už mají strach chodit do školy,“ napsal v emailu odesílatel podepsaný jako P. Strauss.

„Učitel vesele dál učí, i když to nebyl první případ, kdy použil fyzický trest, ale toto bylo dost extrémní a žák utrpěl zranění. Doufám, že kompetentní orgány zasáhnou a ukončí tento teror na učilišti, kde se samozvaná vyšetřovatelka pasuje do role orgánů, které by měly všechno řešit, učitel mlátí žáky a vedení se snaží vše tutlat,“ doplnil.

Škola zahájila vlastní vyšetřování

Na žádost redakce o bližší informace ale tento oznamovatel dosud nereagoval. Možné také je, že událost se odehrála trochu jinak.

Podle zjištění redakce měl pedagog při potyčce bránit jednomu z žáků, který chtěl zaútočit na spolužáka. Při tom zřejmě mělo dojít ke zranění útočníka.

Škola si k události zahájila vlastní šetření. Zřizovateli ani jiné instituci nic neoznamovala, není to ale ani její povinností.

Incident v Koryčanech stále řeší policie. Padlo dokonce i trestní oznámení

„Je standardní, že škola v obdobných situacích prověřuje okolnosti události, komunikuje se zúčastněnými a přijímá případná opatření v rámci své odpovědnosti za zajištění bezpečného prostředí,“ vysvětlila mluvčí České školní inspekce Anna Brzybohatá.

Inspekce dostala stížnost před čtyřmi dny, a protože v ní zaznělo podezření na násilí, postoupila ji policii. Informace se emailovou cestou dostala také na Zlínský kraj, který je zřizovatelem školy.

Předchozí ředitel musel skončit

„Když jsem se to dozvěděla od našeho odboru, okamžitě jsem volala paní ředitelce a poradila jí, aby se obrátila na policii a podala trestní oznámení, protože se mělo jednat o násilí,“ naznačila krajská náměstkyně pro školství Jindra Mikuláštíková.

Otázkou je, jaká na škole panuje atmosféra po loňském odvolání dlouholetého ředitele Jiřího Polanského, který školu vedl 25 let. Na Zlínský kraj někdo opakovaně zasílal anonymní upozornění na nesrovnalosti v hospodaření.

Následně se kraj rozhodl rozšířit svou kontrolu a odhalil závažné nedostatky spojené s financemi od státu na platy zaměstnanců ve výši 600 tisíc korun. Kvůli podezření na mnohem závažnější trestnou činnost se pak kraj obrátil na policii.

Vy malí parchanti! Děti natočily, jak učitel zaklekl a škrtil žáka

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Vyšetřování stále pokračuje,“ potvrdil aktuální stav vyšetřování Šiška.

Polanského mezi tím ve funkci nahradila jeho tehdejší zástupkyně Hrdá. I tento fakt mohl ovlivnit prezentaci aktuálního incidentu na veřejnosti.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

Zoo Dvůr Králové získala z Francie sloní samici, celkem má tři slony

Do Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku dnes dorazila samice slona afrického savanového z francouzské zoo Planete Sauvage u města Nantes. Dvorská...

29. dubna 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

RECENZE: Ďábel tentokrát Pradu nenosí. Druhý díl módního fenoménu je po dvaceti letech zpět

Z filmu Ďábel nosí Pradu 2

Kultovní módní bible je zpět! Pokračování hitu Ďábel nosí Pradu vrací na scénu nekompromisní Mirandu Priestlyovou i ambiciózní Andreu Sachsovou. Jak dopadl střet legendárního světa Runwaye s moderní...

29. dubna 2026  18:15

Ve zlínském obchodním centru unikla neznámá látka, policie evakuovala 150 lidí

Policie evakuovala asi 150 lidí z objektu obchodního centra Albert ve zlínské...

Středeční odpoledne ve Zlíně bylo plné zvuků houkajících sirén hasičů, policie i sanitek. Policisté evakuovali asi 150 lidí z obchodního centra Albert ve zlínské části Prštné kvůli úniku nebezpečné...

29. dubna 2026  15:52,  aktualizováno  18:13

OBRAZEM: Čím střílel a čím se holil Napoleon? Slavkov ukazuje i šavli císaře

Výstava artefaktů z Fondation Napoléon bude k vidění ve Slavkově u Brna do...

Břitvu, kterou si Napoleon Bonaparte pravděpodobně oholil vousy ráno před bitvou u Slavkova nebo lovecká puška, z níž střílel. To jsou příklady dochovaných osobních věcí známého vojevůdce a...

29. dubna 2026  18:02

Plzeňský archiv ke stým narozeninám Hurvínka ukázal část pozůstalosti po Skupovi

Staré loutky Spejbla a Hurvínka, krojované loutky, návrhy scén, skici i části scénářů z pozůstalosti loutkáře Josefa Skupy představuje dnes a ve čtvrtek Archiv...

29. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Proměna Hanáckých kasáren. Developer ukázal velkolepé plány, bude tu i divadlo

Vizualizace budoucí podoby obří budovy někdejších Hanáckých kasáren v Olomouci,...

Moderní centrum s kavárnami, obchodní galerií, školami, byty i kulturním vyžitím, včetně možnosti posedět na prostorném nádvoří lemovaném prosklenými výlohami, atriem i výtahy. To vše má mimo jiné v...

29. dubna 2026  17:52

Zlínská filharmonie zahraje v příští sezoně s pianistou Bissem, uvede i muzikál

ilustrační snímek

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů připravila pro nadcházející 81. sezonu 120 koncertů. Odehraje je ve Zlíně, dalších městech Česka i v zahraničí. Sezona...

29. dubna 2026,  aktualizováno 

Park v Bzenecké ulici v Brně-Vinohradech bude po úpravách zelenější

ilustrační snímek

Brněnské Vinohrady revitalizují park v Bzenecké ulici. Po úpravách jej budou zdobit zasakovací trvalkové záhony, jenž umožní lepší zadržování vody. Projekt...

29. dubna 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

Rekonstrukce sportoviště u Sokola má dodavatele. Hotovo bude letos v létě

Rekonstrukce sportoviště u Sokola.

Radní městské části Praha 2 v tomto týdnu rozhodli o výběru dodavatele veřejné zakázky na rekonstrukci sportovního areálu v Riegrových sadech. Vítězem výběrového řízení se stala společnost GARTENSTA...

29. dubna 2026  17:30

Pohled do Radlic v Praze 5 je nyní na jaře i přes trvající suché počasí příjemný, protože převážně směřuje do zeleně, která obklopuje jak bankovní domy tak plavecký bazén a zejména představuje...

vydáno 29. dubna 2026  17:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jsem první občan, který nesmí hovořit, čílil se bůh šašek. Soud mu zakázal videa

Lukáš Stančík u Okresního soudu v Tachově (29. dubna 2026)

Lukáš Stančík známý jako bůh šašek nesmí od středečního odpoledne následující dva roky dát jediné video na jakoukoli internetovou platformu, ani po tu dobu nesmí vystupovat ve videích ostatních....

29. dubna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

ÚS vyhověl oběti znásilnění, justice musí znovu rozhodovat o odškodném

ilustrační snímek

Pražské soudy chybovaly, když oběti znásilnění přiznaly odškodné jen 20.000 korun, tedy desetinu uplatněného nároku. Ve zbytku ji odkázaly na civilní řízení,...

29. dubna 2026  15:35,  aktualizováno  15:35

