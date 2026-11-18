V Napajedlech na Zlínsku zahájilo sezonu zastřešené kluziště v areálu Pahrbek. Ledová plocha se poprvé lidem otevřela v neděli, kdy byl vstup zdarma, využilo toho téměř 100 návštěvníků, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Petra Štefková.
Kluziště funguje v Napajedlech od listopadu 2021, o sezonu později získalo zastřešení. Provozovatelem je městská společnost NBTH, roční náklady na provoz činí 1,7 milionu korun, z toho dotace města představuje 900.000 korun. "Před letošní sezónou jsme kompletně vyměnili trubky rozvodu vody pro chlazení ledové plochy. Je to krok k zajištění spolehlivého provozu, nové rozvody by měly vydržet až 20 let," uvedl místostarosta Vilém Skála (ODS).
Veřejnost může využívat kluziště každé úterý, čtvrtek a pátek od 16:00 do 17:30. O víkendech a svátcích je otevřené ve dvou blocích, a to od 10:30 do 12:00 a od 16:00 do 17:30. Cena za 90 minut je stejná jako loni, 80 korun, děti do šesti let věku mají vstup zdarma.
Kluziště o rozměrech 26 krát deset metrů je možné si také pronajmout za 1400 korun za hodinu. Návštěvníci mají k dispozici zázemí včetně vytápěných šaten a mobilních toalet. Stejně jako v předchozích letech bude každou středu školička bruslení pro děti do osmi let. Na pátek 4. prosince se chystá Mikuláš na ledě.
Kluziště chystá pro veřejnost také město Kroměříž. Lidé si budou moci přes zimu znovu zabruslit na mobilním kluzišti na Hanáckém náměstí. Město plánuje jeho otevření na pátek 27. listopadu. Pokud bude příznivé počasí, zůstane kluziště otevřené do konce ledna příštího roku. Město koupilo kluziště v roce 2020 zhruba za 2,7 milionu korun. V minulé zimě jej navštívilo zhruba 7500 platících bruslařů. Rekordní návštěvnost zaznamenalo v zimě 2024/2025, kdy ho díky příznivému počasí navštívilo více než 12.000 platících bruslařů.