Povalí zábrany a jedou. Kvůli neukázněným lidem zmizí kus cyklostezky u Moravy

Neobvyklá situace nastala na okraji města, kde silničáři budují pokračování dálnice D55 z Otrokovic. Součástí stavby je most přes řeku Moravu, který bude stát vedle toho současného. Situaci tam komplikuje fakt, že podél řeky pod ním vede páteřní cyklostezka, která je velmi oblíbená a slouží i pro výlety kolem Baťova kanálu.

Stavební firma, která most staví, ji loni v listopadu uzavřela, místo ohradila zábranami a umístila tam i zákazové dopravní značky. Zdaleka ne všichni cyklisté na to ale dbají, zábrany často odsunou nebo povalí a jedou dál. Na místo proto jezdí i napajedelská městská police.

Silničáři se dohodli s firmou, že část cyklostezky pod mostem rozebere, aby všichni lidé na kolech využívali určenou objízdnou trasu.

„Ačkoliv je uzavřený úsek označený a vjezd do staveniště oddělený plotem, cyklisté tyto zákazy nerespektují,“ konstatoval koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na této stavbě Jiří Perďoch.

„Bohužel, vstupem na staveniště jim hrozí nebezpečí vážného úrazu či smrti. Řidiči těžké techniky a jeřábů je mohou snadno přehlédnout a potom už je jenom kousek k tragické události. Práce nabírají na intenzitě a cyklostezka bude v tomto úseku v nejbližších dnech odtěžena,“ doplnil.

Cyklisté riskují úraz i pokutu

Rozebraných by mělo být několik metrů pod mostem tak, aby se tudy nedalo projet. Kdo se o to pokusí, bude riskovat nejen úraz, ale také pokutu od 500 do 1 000 korun, protože se porušením zákazové značky dopustí přestupku.

„Ze začátku se vždy snažíme řešit takové věci domluvou, ale rozhodně je to porušení zákazové zóny,“ nastínil starosta Napajedel Robert Podlas.

Podle něho je přerušení cyklostezky praktické a může to splnit účel více než značky a zábrany. „Rychle se to rozkřikne a nikdo se už nebude pokoušet tímto místem projet,“ doufá Podlas. „Když tam bude chybět pár metrů stezky, tak už lidi asi nenapadne hledat jinou možnost, protože to je na hrázi.“

Cyklisté tam jezdí hlavně o víkendu, když se na staveništi nic neděje. „Přemýšlel jsem i nad tím, jestli tam nezvýšíme dohled ze strany městské policie,“ naznačil Podlas. Strážníci tam zajíždějí v rámci možností už teď, zatím tam hříšníky nepotkali.

„Když se člověk dopouští přestupku, může to být řešeno formou domluvy, pokuty a může se to dát i do správního řízení, kde už jsou vyšší sankce,“ zmínil ředitel napajedelské městské policie Milan Smělík.

Využijte objízdnou trasu, žádají silničáři

Upozornil i na to, že se lidé nedopustí přestupku, pokud jsou značky povalené a nejdou vidět. A na firmě, která most staví, potom je, aby byly značky zřetelné. „My tam máme jen dohled. A aby tam byla hlídka od rána do večera, je nemožné,“ zmínil Smělík.

„Pokud tam hlídka městské policie občas přijede a přinutí cyklisty, aby zvolili objízdnou trasu, budeme rádi,“ reagovala mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková.

„Uvědomujeme si, že jsme uzavírkou frekventované cyklostezky, která spojuje Napajedla a Otrokovice, způsobili cyklistům i tamním obyvatelům dočasný diskomfort. Žádáme je o využití oficiální značené objízdné trasy,“ podotkl šéf zlínské ŘSD Karel Chudárek.

Objížďka vede z ulice Dr. Beneše v Napajedlích přes okružní křižovatku a dál po hlavní silnici I/55 do Kvítkovic. Odtud kolem nákupního centra Kaufland, kde se napojí na oficiální cyklostezku. „Případně mohou využít i jinou vlastní trasu,“ vzkázal Chudárek.

Cyklisté jezdí po ulici Dr. Beneše často i po chodníku, což může být podle Smělíka nebezpečné, protože hrozí srážka s chodci. Tamní obyvatelé si na to opakovaně stěžují, a strážníci tam proto také jezdí.

Otevřít průjezd o víkendech? Nastal by zmatek

Ani cesta po hlavní silnici do Otrokovic není tak bezpečná jako cyklostezka, ačkoliv jí odlehčuje dálniční obchvat.

„Jezdím také po objízdné trase, není to dokonalé a ideálně bezpečné, ale dá se to,“ sdělil ze zkušenosti Podlas. „Když jede rodina s malými dětmi, je to jiné, než když jede člověk sám.“

Ve hře bylo i to, že by silničáři průjezd pod mostem na víkendy otevřeli, ale nakonec to neudělají. „Všichni dospěli k názoru, že by v tom pak byl zmatek. Lidé by nevěděli, kdy tam mohou jet a kdy ne. Lepší je uzavřít to úplně,“ zmínila Trubelíková.

Podle ní budou stavební práce nabývat na intenzitě, takže průjezd by byl o to více nebezpečný.

Most by měl být hotový v září příštího roku. Řidiči díky němu nebudou muset sjíždět z dálnice D55 přes kruhový objezd u čerpací stanice, kde se hlavně v dopravních špičkách tvoří kolony.