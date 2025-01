Silničáři vysouvají most přes Moravu, zazáří v barvě slavného kolegy z USA

Řidiči se po novém dálničním mostě poprvé projedou koncem letošního roku.

„Ocelová konstrukce včetně oblouku bude vážit více než 1 700 tun. Sytě červenou barvu jsme s projektanty zvolili přesně v odstínu amerického Golden Gate Bridge, aby byl dominantou v okolí,“ přiblížil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

„Netradiční je také ocelová konstrukce v plné šíři dálnice, která bude společná pro oba jízdní směry. Obvykle stavíme mosty pro každý směr zvlášť, tedy pravý a levý. Netradiční technické řešení jsme zvolili také s ohledem na nebezpečí povodní na řece Moravě v této lokalitě, kde hladina může velmi rychle stoupnout až o čtyři metry,“ doplnil.

To je také jeden z důvodů, proč most nestojí na pilířích. A šlo i o to, aby nebyla omezována lodní doprava na Moravě.

Aktuálně dělníci vysouvají nad řeku nejdelší část ze tří, které most tvoří. Měří úctyhodných 46 metrů. Stihnout by to měli do neděle. Denně jsou schopni pomocí tažného systému řízeného počítačem vysunout 12 až 15 metrů konstrukce. Nad ní zbudovali rozměrný stan, aby výstavbu nebrzdilo počasí

Poslední třetí výsuv dokončí letos v únoru. Celkově bude konstrukce mostu měřit 115 metrů. Následovat budou další práce.

„Na jaře pak osadíme konstrukci na ložiska a zahájíme montáž ocelového oblouku, na kterou využijeme dva velké mobilní jeřáby z obou břehů Moravy,“ přiblížil stavbyvedoucí společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby Ondřej Kubíček.

„Následně nás čekají práce na spřažené železobetonové desce. Ta bude jednotná pro celou šířku mostu a spotřebujeme na ni více než tisíc metrů krychlových betonu.“

Na mostě bude protihluková stěna, která má ochránit obyvatele Napajedel. Další úsek dálnice D55 do Babic by měli silničáři začít stavět v roce 2026. Po jeho dokončení se bude po této dálnici jezdit z Hulína do Bzence, v dalších letech až na dálnici D2 u Břeclavi.

D55 propojí střední, jihovýchodní a jižní Moravu. Dlouhá bude přes 100 kilometrů, hotová má být do konce roku 2033.

S vysouváním první části nového mostu u Napajedel začali silničáři loni v říjnu: