Napajedelský hřebčín má šanci na záchranu, Klempíř nechá prověřit postup resortu

Milan Libiger
  14:32aktualizováno  14:32
Když ministerstvo kultury předloni rozhodlo, že budou památkově chráněné jen budovy napajedelského hřebčína, ale už ne pastviny, část vlastníků s tím nebyla spokojená. Postup resortu teď nechá prověřit Ministr Oto Klempíř. Šance na záchranu tak podle zastánců hřebčína stále žije.
Hřebčín je v Napajedlích od roku 1886. | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Někteří vlastníci podali v minulosti proti rozhodnutí ministerstva rozklad, ale původní rozhodnutí potvrdil tehdejší ministr kultury Martin Baxa. Nemusí však jít o definitivní verdikt.

Firma Sygnum jako hlavní majitel napajedelského hřebčína usiluje o to, aby nebyl hřebčín chráněný vůbec, protože ho hodlá využít jinak. Například tam chtěla stavět bytové domy.

Naopak Libor Hlačík, který zde vlastní část nemovitostí, chce památkovou ochranu pro celý areál, aby se tam v budoucnu mohl vrátit chov anglického plnokrevníka. Šlo o nejstarší chov v Česku a společnost Sygnum ho ukončila z ekonomických důvodů.

Napajedelský Hřebčín může být kulturní památkou. Majitelé mají připomínky

Spolek Za záchranu Hřebčína Napajedla a chovu koní v něm, jehož prezidentem je Hlačíkův otec Zdeněk, poslal podnět současnému ministrovi kultury Oto Klempířovi, který mu vyhověl.

Ministr nechá prověřit kroky resortu pod vedením svého předchůdce. Především s ohledem na to, zda nebyl poškozen veřejný zájem.

„Na ministerstvo kultury byl před koncem roční lhůty doručen návrh na přezkum vydaného rozhodnutí. Proto, aby nedošlo k propadnutí této lhůty a případnému poškození veřejného zájmu, ministerstvo kultury zahájilo řízení,“ potvrdila mluvčí ministerstva Barbora Šťastná.

Klempíř ve svém usnesení mimo jiné uvádí: „Shledal jsem, že je nutno v rámci tímto usnesením zahájeného přezkumného řízení řádně prověřit, zda podnětem napadenými rozhodnutími nedošlo k ohrožení či poškození veřejného zájmu na ochraně kulturního dědictví ve věci památkových hodnot hřebčína Napajedla, při zachování zásady proporcionality ve vztahu k ochraně vlastnického práva účastníků řízení.“

Zahájení řízení podle ministra nepředjímá, že jsou přezkoumávaná rozhodnutí v rozporu s veřejným zájmem státní památkové péče a že jsou proto nezákonná a musejí být zrušena.

Omezí památková ochrana práva vlastníka?

Pokud se však pochybnosti potvrdí, zrušena budou a věc začne znovu řešit ministerstvo kultury. V opačném případě bude přezkumné řízení zastaveno.

„Jsme přesvědčení, že rozhodnutí bývalého ministra bylo špatné, takže se zkoušíme dohodnout s novým ministrem,“ sdělil Zdeněk Hlačík, který byl dříve téměř třicet let ředitelem napajedelského hřebčína.

Podle něho památková ochrana bez osmi hektarů pastvin znamená likvidaci hřebčína, protože majitelé je budou moci využít k jiným účelům. Už dříve se snažili prosadit změnu územního plánu pro výstavbu bytových domů, ale napajedelští zastupitelé to neschválili.

Šance na záchranu napajedelského hřebčína se zmenšila. Pomůže už jen soud

„Napajedelský zámek je památkově chráněný včetně parku a zahrad. Hřebčín s ním býval spojený, býval to jeden celek, který se pak rozdělil,“ připomněl Hlačík.

Podle dřívějšího rozhodnutí Baxy nejsou pastviny hlavním nositelem kulturně-historických hodnot hřebčína. A pokud by byly za památku prohlášeny a chov koní by se neobnovil, omezovalo by to na právech většinového vlastníka.

„Původní rozhodnutí ministerstva kultury respektujeme a máme za to, že věc byla z jeho strany řádně posouzena i projednána. V průběhu řízení jsme zároveň vyjadřovali odlišný názor na rozsah památkové ochrany,“ řekla mediální zástupkyně majitelů Pavla Mudrochová. „K aktuálnímu přezkumnému řízení se vyjádříme ve stanovené lhůtě.“

Majitelé hřebčína rozhodnutí Baxy, kterým loni potvrdil verdikt svého resortu, napadli u soudu. I když každý požadoval něco jiného, neuspěl ani jeden. Městský soud v Praze žaloby odmítl.

„To, že soud zamítl žalobu a rozhodnutí bývalého ministra Baxy nezrušil, ještě neznamená, že to rozhodnutí jako takové je správné,“ reagoval právní zástupce Libora Hlačíka Aleš Martínek.

Soud podle něho neřešil podstatu věci, ale spíše formální postup. „Soud má za to, že pan Hlačík jako vlastník části areálu hřebčína nemůže namítat to, že má být hřebčín chráněný celý. Soud má za to, že může namítat jen to, co se týká části, kterou vlastní,“ řekl Martínek. „Já si to úplně nemyslím, předmětem posuzování je přece celek,“ doplnil.

Petici za hřebčín podepsalo 90 tisíc lidí

Proti rozhodnutí soudu podal kasační stížnost, jíž se bude zabývat Nejvyšší správní soud v Brně. Společnost Sygnum tak neučinila, rozhodnutí soudu respektuje.

Martínek je také autorem petice za záchranu hřebčína. Podepsalo ji už přes 90 tisíc lidí. „Vidím v hřebčínu obrovskou národní hodnotu a kulturní dědictví země. Proto je třeba, aby byl chráněný celý, a zasluhuje si to maximální pečlivost,“ míní Martínek.

Podobné je to podle něho v případě Lánské obory nebo zahrad u Pražského hradu či jiných prohlášených památek tvořících souvislý celek.

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Policie uzavřela ulici u ČNB, pyrotechnik prohledával podezřelé zavazadlo

Uzavření u ČNB na Náměstí Republiky v centru Prahy z důvodu odloženého...

Policie v centru Prahy na několik desítek minut uzavřela ulici Na Příkopě, řešila nález podezřelého zavazadla. Evakuovala také lidi z České národní banky.

7. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Jihomoravské inovační centrum založilo kapitálový fond na podporu start-upů

ilustrační snímek

Jihomoravské inovační centrum (JIC), které pomáhá začínajícím podnikatelům a firmám, zahájilo činnost kapitálového fondu JIC Ventures. Bude investovat do...

7. dubna 2026  13:19,  aktualizováno  13:19

Íránský režim je koncentrací zla. Trestat národ ale dobré není, řekl Pavel studentům

Prezident Petr Pavel při debatě se studenty v Brně na Mendelově univerzitě. (7....

Prezident Petr Pavel přijel na návštěvu do Brna. Program jeho cesty se zaměřuje především na oblast vědy, výzkumu a inovací. Pavel na úvod zamířil za humanitární zdravotnickou jednotkou, poté se...

7. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  14:58

Vlastní psí útulek se Šumperku nevyplatí. Byl by drahým azylem, rozhodlo město

Psi v útulku v olomoucké části Neředín čekají na adopci. (4. března 2026)

Šumperk upouští od stavby psího útulku. Není potřeba díky čipování a rychlému vracení zvířat majitelům. Podle představitelů radnice by služba byla drahým azylem pro pár zatoulaných mazlíčků, a plán...

7. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Úřad zamítl rozklad, druhou část metra D za 30 miliard postaví vítěz tendru

Dělníci v rámci stavby metra D prorazili poslední metry ze spojovacího tunelu...

Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na stavbu dalšího úseku metra linky D. Zakázku za 30 miliard korun bez DPH zhotoví vítěz zakázky vedený sdružením Subterra.

7. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Poplach v pražské budově ČNB: Policie tam prověřuje podezřelý batoh

Budova České národní banky v Praze (18. března 2025)

Policie ČR aktuálně zasahuje v budově České národní banky v Praze. Údajně se tam nachází odložené zavazadlo. Na místě jsou i hasiči.

7. dubna 2026  14:21,  aktualizováno  14:50

O Velikonocích řešila policie na Vysočině 17 nehod, méně než loni

ilustrační snímek

O velikonočních svátcích od pátku do pondělí řešila policie na Vysočině 17 nehod, méně než o loňských Velikonocích. Jeden člověk se při nich těžce zranil,...

7. dubna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Bezdůvodně troubil a túroval motor, potom se řidič porsche oháněl demokracií

Řidič Porsche v Budějovicích túroval motor a troubil. Před strážníky své...

Českobudějovičtí strážníci měli o Velikonocích napilno. Například ve čtvrtek večer je zaměstnal svým hlasitým vystoupením řidič Porsche na Pražské třídě. Když ho městští policisté zastavili, vytasil...

7. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Společně proti melanomu: BioLife nabízí dárcům bezplatné kontroly znamének

7. dubna 2026  14:37

Soud zamítl stížnost firmy, která zpochybňovala tendr na koncertní sál v Brně

ilustrační snímek

Společnost Gardenline s konečnou platností neuspěla ve snaze zpochybnit tendr na stavbu Janáčkova kulturního centra v Brně. Její kasační stížnost zamítl...

7. dubna 2026  12:55,  aktualizováno  12:55

