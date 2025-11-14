Stavba přístaviště v Napajedlích nabírá zpoždění kvůli obstrukcím aktivistů

Milan Libiger
  9:22aktualizováno  9:22
Na slepém rameni řeky Moravy v Napajedlích, v místě zvaném Pahrbek, se lidé dlouhé roky koupou. A nejen město se snaží lokalitu rozvíjet. V budoucnu by tam mělo být i přístaviště v rámci Baťova kanálu. Sloužilo by pro 77 lodí a od řeky by bylo oddělené uzavíratelným vjezdovým objektem, přes který po mostě povede cyklostezka.
Vizualizace podoby nového přístavu na Pahrbku v Napajedlích. Plány na výstavbu...

Vizualizace podoby nového přístavu na Pahrbku v Napajedlích. Plány na výstavbu zastavili aktivisté. (listopad 2025) | foto: vizualizace Povodí Moravy

„Přístav bude určený pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé stání rekreačních plavidel, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících,“ přiblížila Jana Kučerová, mluvčí Povodí Moravy, které projekt připravuje. „Bude mít rovněž ochrannou funkci během povodňových průtoků.“

S pracemi ale podnik začne později, než očekával. Důvodem jsou také námitky ekologických aktivistů. Na základě odvolání spolku Egeria totiž ministerstvo pro místní rozvoj zrušilo územní rozhodnutí, navíc Děti Země chystají žalobu.

Rozšíření přístavu na Baťově kanálu brzdí aktivisté, okolní obce jej chtějí

Územní rozhodnutí z roku 2022 povolilo i kácení dřevin a novou výsadbu. Egeria odvoláním napadla některá závazná stanoviska. Ministerstvo si proto vyžádalo jejich revizi.

„Nadřízený orgán ochrany přírody a krajiny následně bez náhrady zrušil závazné stanovisko ke kácení dřevin, které tvořilo zásadní podklad. Právě zrušení tohoto stanoviska bylo hlavním důvodem, proč bylo v odvolacím řízení zrušeno i samotné územní rozhodnutí,“ vysvětlil vedoucí oddělení komunikace ministerstva pro místní rozvoj Roman Chrenčík.

Podle Povodí Moravy jednají aktivisté účelově

Na Povodí Moravy teď bude, aby požádalo o vydání nového závazného stanoviska ke kácení dřevin a předložilo aktuální dendrologický průzkum lokality, a to včetně návrhu náhradní výsadby.

„Zdržení lze odhadovat v řádech měsíců,“ odhadla Kučerová. „Za pozitivní však považujeme to, že se nám i přes obstrukční jednání aktivistických spolků podařilo získat výjimku k zásahu do území zvláště chráněných druhů.“

Podle Povodí Moravy jde ze strany spolků o čistě účelové počínání „Ostatně obdobným obstrukčním způsobem spolek Děti Země postupuje i vůči dalším podobným záměrům na Baťově kanálu,“ zmínila Kučerová.

Aktivisté s připomínkami neuspěli, přístav na Baťově kanálu se může začít stavět

Přístaviště Pahrbek se zařadilo mezi další v okolí, například ve Starém Městě a ve Veselí nad Moravou, jejichž příprava vázne kvůli aktivitám ekologických organizací. Miroslav Mach z Egerie s médii nekomunikuje.

Pokud jde o důvody pro plánované podání žaloby, uvádí předseda Dětí Země Miroslav Patrik stejné jako v případě žaloby proti okolním přístavištím. Nedostatečně prokázaný veřejný zájem, který by měl převažovat nad zájmem ochrany přírody, v tomto případě osmi zvláště chráněných druhů živočichů.

Pahrbek pojme méně lodí, i tak bude přístav největší na Batově kanále

„Přístav má zničit cenný biotop slepého ramene Pěnné a navíc se jeho vody mají propojit s vodami řeky Moravy,“ sdělil Patrik. „Opíráme se také o zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu z března 2022, podle níž rozvoj soukromé rekreační plavby pro zábavu není podložen přesvědčivými podklady,“ doplnil.

Přístav má pomoci i při povodních

Podle Kučerové je zásadním veřejným zájmem ochrana. „Přístav představuje preventivní opatření, které se projeví zejména při povodňových epizodách, při nichž zajistí ochranu životů, zdraví i majetku tím, že umožní včas umístit plavidla do ochranného přístavu,“ řekla Kučerová.

Zmínila, že stanovená opatření mají snížit či úplně eliminovat negativní vliv na chráněné živočichy. U většiny z nich má podle ní dokonce dojít i ke vzniku nových biotopů.

Aktivisté odmítají stavbu přístavu na řece Moravě. Starostové ji naopak vítají

„Za výrazně pozitivní vedlejší efekt záměru lze považovat pročištění části slepého ramene a propojení slepého ramene s řekou Moravou,“ podotkla Kučerová.

Pro město Napajedla není zrušení územního rozhodnutí dobrá zpráva. Podle starosty Roberta Podlase je stavba přístaviště ve veřejném zájmu a prodlužování přípravy pouze zvyšuje její náklady. „Chceme, aby se vodní cesta rozšiřovala a příležitosti Baťova kanálu se dál rozvíjely,“ poznamenal Podlas. „A Pahrbek vnímáme jako rozvojovou oblast.“

Po Baťově kanále se bude plout až do Kroměříže, stát dostal zelenou

Na Pahrbku už je rekreační areál, kluziště i skatepark a město tam chce příští rok začít stavět krytou halu pro míčové sporty i s jedním venkovním tenisovým kurtem. Uvažuje se také o vybudování zázemí pro hasičské sporty a agility.

„S přístavem by to všechno hrálo dohromady,“ je přesvědčený Podlas. „Nerozumím jednání spolků. Tento projekt mi dával smysl, mohl být přínosem pro lidi, kteří sem přijedou relaxovat a sportovat,“ dodal.

Náklady na přístaviště byly v roce 2022 necelých 120 milionů korun, dnes už mohou být podle odhadu Povodí Moravy až o 65 procent vyšší.

29. května 2021

Stavba přístaviště v Napajedlích nabírá zpoždění kvůli obstrukcím aktivistů

