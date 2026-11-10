Projekt Corrency přinesl obchodníkům v Napajedlích přes 1,8 milionu korun

Projekt Corrency, jehož cílem je oživit lokální ekonomiku, přinesl obchodníkům v Napajedlích na Zlínsku přes 1,8 milionu korun. ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Petra Štefková. Do projektu se zapojilo tisíc obyvatel, mezi které radnice rozdělila milion korun ve formě elektronických correntů. Lidé je mohli využít při nákupech zboží a služeb.
"Obyvatelé Napajedel zapojení do projektu Corrency využili z celkové alokace jednoho milionu korun částku 854 tisíc korun, tedy více než 85 procent. V kombinaci s vlastními doplatky obyvatel tak celková hodnota nákupů uskutečněných v rámci projektu u napajedelských obchodníků dosáhla 1,839 milionu korun. Z tisícovky registrovaných obyvatel přidělené correnty při nákupech využilo 908 lidí, tedy 91 procent," uvedla mluvčí.
Projekt se ve městě se zhruba 7000 obyvateli uskutečnil poprvé. Registrace obyvatel začala 1. července, kapacita tisícovky obyvatel se naplnila za měsíc. Každý člověk dostal 1000 correntů v hodnotě 1000 korun. Correnty mohly pokrýt až polovinu ceny nákupu nebo služby. Druhou polovinu hradil zákazník. Correnty bylo možné využít do konce října. Zapojilo se 23 místních podnikatelů. "Reálné transakce proběhly u 19 provozoven. Nejčastěji lidé využívali correnty v drogeriích, lékárnách a kavárnách, ale také například v prodejně sportovní výživy nebo v obchodě s autodíly," uvedla mluvčí. Za čtyři měsíce se uskutečnilo 2905 transakcí.
"Výsledky ukazují, že zájem byl opravdu velký a lidé nakupovali v různých typech provozoven. Ze zpětné vazby od obchodníků víme, že díky projektu získali také nové zákazníky, kteří by k nim za běžných okolností třeba nezavítali. Právě v tom vidíme jeden z důležitých přínosů. Určitě bychom na to chtěli navázat a projekt zopakovat i v příštím roce," uvedl místostarosta Vilém Skála (ODS).
Corrency je český systém na přerozdělování dotací a podpor, jehož autorem je podnikatel v elektronických platbách Pepe Rafaj. Projekty na podporu lokálních ekonomik byly v řadě měst v Česku, například Kyjově, Prostějově, Hradci Králové či v pražských městských částech.