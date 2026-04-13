Místo k odpočinku a setkávání. Meziříčská náplavka u Bečvy má být hotová letos

Autor: jar, ČTK
  9:12aktualizováno  9:12
Obnova tržnice pod silničním mostem v centru Valašského Meziříčí na Vsetínsku a zpřístupnění navazujícího pravého břehu Rožnovské Bečvy pro veřejnost budou podle plánu hotovy letos v září. Nová náplavka bude místem k odpočinku a setkávání.
Stavba Meziříčské náplavky běží podle plánu. Projekt řeší také podobu nové městské tržnice. Stavební práce mají být hotovy v průběhu září 2026. (duben 2026) | foto: Město Valašské Meziříčí

„Radnice se rozhodla plně využít potenciál řeky a s náklady bezmála 48 milionů korun zde vytvořit místo určené k odpočinku a setkávání s přáteli,“ sdělil mluvčí radnice Jakub Mikuš.

„Ve Valašském Meziříčí máme obrovskou výhodu v tom, že centrem našeho města protéká řeka Bečva. Proto jsme hledali možnosti, jak využít její potenciál, což se nám ve spolupráci s ateliérem Chybik + Kristof podařilo,“ uvedla místostarostka Yvona Wojaczková (ANO).

„Získali jsme cenný impulz k vytvoření Meziříčské náplavky, která v několika etapách postupně obsáhne oba břehy Bečvy,“ doplnila Wojaczková.

Výstavba náplavky zatraktivní nábřeží u řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí

Pracuje se na pravém břehu řeky, mezi historickým mostem v Mostní ulici a silničním mostem na průtahu městem, kde Ředitelství silnic a dálnic ČR dokončuje rekonstrukci mostu. Zahájení stavby náplavky se kvůli tomu muselo posunout.

„I přes tyto komplikace stavba běží podle harmonogramu, a to zejména díky domluvě mezi dodavatelem a firmou provádějící rekonstrukci mostu. Nyní dělníci upravují sjezd do Bečvy pro osazení pobytových schodů a probíhá zde montáž opěrných stěn či stavební úpravy pro uložení inženýrských sítí,“ uvedl starosta Robert Stržínek (ANO).

Náplavku plánuje Meziříčí budovat současně s opravou mostu přes Bečvu

Práce budou podle plánu hotovy v září. „Původně projektované náklady přesahující 60 milionů korun se nám podařilo soutěží snížit na necelých 48 milionů, což je významná úspora. Zároveň jsme získali dotaci z programu IROP, která pokryje 85 procent způsobilých nákladů,“ doplnil starosta.

První etapa Meziříčské náplavky zahrnuje kromě obnovené tržnice dřevěné pobytové schody vedoucí až k Bečvě i novou zeleň.

„Projekt jsme od počátku připravovali také ve spolupráci s Povodím Moravy, aby bylo možné například v případě hrozících povodní prvky demontovat a nedošlo k jejich poškození,“ podotkla Wojaczková.

V následujících letech se počítá s úpravami také na protějším levém břehu řeky.

