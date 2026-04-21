Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku připravuje na letošek sedm desítek programů. Některé se vrátí do nabídky po více letech. Sestavený je také sváteční víkend v prvním červencovém týdnu, kdy v muzeu bude denně program, řekl dnes novinářům ředitel muzea Jindřich Ondruš. V muzeu bude letos 36 kulturních pořadů, tři folklorní festivaly, přibylo edukačních pořadů, budou také dvě výstavy, pět náboženských obřadů, besedy, přednášky či workshopy.
Hlavní sezona začne 1. května Stavěním máje. Na státní svátek 8. května muzeum připravilo vzpomínkový pořad Ozvěny Valašského Slavína věnovaný podnikateli, konstruktérovi i starostovi Vsetína Josefu Sousedíkovi. Zájemci uvidí i dokumentární drama Josef Sousedík: Génius Valašska.
Mezinárodní den muzeí nabídne 18. května vedle volného vstupu do všech areálů výstavu Fotografové Valašského muzea v přírodě. Ukázky tradičních jarních prací oživí 23. května Valašskou dědinu v pořadu Jaro na dědině, jeho součástí bude komentovaná prohlídka nově vznikajícího areálu Kolibiska. Květnový program uzavře Slabikář řemesel a Kácení máje.
Červnovou novinkou bude den otevřených dveří provozního zázemí Sušáku spojený s komentovanými prohlídkami výstav. "U příležitosti Svatojánského večera proběhne slavnostní otevření nově zrekonstruované Hodslavské stodoly s expozicí Nový život tradičního stavitelství. V rekonstruovaném interiéru zpřístupníme panelovou expozici věnovanou citlivým adaptačním přístupům k historickým objektům lidové architektury, doplněnou bohatým výběrem fotografií," uvedl Ondruš.
Na začátku prázdnin bude v muzeu program každý den. Přehlídka uměleckých a folklorních souborů Ondrášova valaška bude 3. a 4. července. Součástí programu je i absolventské představení Školy mladých odzemkářů. Na Ondrášovu valašku naváže Zvonečkový jarmark a pořad Národní muzeum vás zve, který představí řemesla a kulturu regionů, ve kterých Národní muzeum v přírodě působí.
Po dvou letech se do programu vrátí řezbářské setkání Hejův nožík i Sklářský den v Mlýnské dolině. Příznivce pekařského řemesla čeká Pekařská sobota, uskuteční se i mezinárodní hudební festival Romská píseň, červencový program uzavře Anenská pouť. Na srpen jsou připraveny Dny řemesel a setkání kovářů či mezinárodní festival slovenského folkloru v ČR Jánošíkov dukát a Starodávný jarmark. Muzeum nabídne programy i na podzim, k hojně navštěvovaným patří vánoční programy.
Vstupné do muzea se letos nezvyšuje. "V roce 2026 bude muzeum devětkrát otevřeno zdarma. Volný vstup zavádíme nově na třetí neděli v měsících duben, květen a červen, dále na Den muzeí 18. 5. a Běh rodným krajem Emila Zátopka 19. 9.," uvedl Ondruš.
Rožnovský skanzen patří k nejnavštěvovanějším místům ve Zlínském kraji. Loni do něj zavítalo 286.507 lidí, o několik tisíc více než předloni. Muzeum loni slavilo sté výročí svého založení.