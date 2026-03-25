Agresivní cizinec zkopal nevlastní dceru a ohrožoval ji nožem, zasáhli strážníci

Autor: jar
  18:02aktualizováno  18:02
Vážný násilný incident řešila městská policie ve Zlíně. Agresivní cizinec zkopal nevlastní dceru a ohrožoval ji i manželku nožem, zpacifikovali ho až přivolaní strážníci. Událost se odehrála ve středu 11. března v bytovém domě v centru krajského města, městská policie informaci zveřejnila až nyní.

Agresivní cizinec ve Zlíně zkopal nevlastní dceru a ohrožoval ji nožem. (březen 2026) | foto: Městská policie Zlín

„Krátce před osmou hodinou večer přijalo operační centrum na lince 156 oznámení o podnapilém muži, který po návratu domů napadá svou rodinu,“ uvedl mluvčí městské policie Pavel Janík.

Na místo tak okamžitě vyrazila operativní zásahová hlídka městské policie. „Během několika minut strážníci kontaktovali čtyřiapadesátiletou ženu, která uvedla, že její manžel ohrožoval ji i její dceru nožem. Hlídka bezodkladně vstoupila do bytu a zabránila dalšímu útoku,“ popsal Janík.

Ohrožoval lidi nožem, do bytu se dobýval lopatou. Narušený muž už je v léčebně

Agresivního muže strážníci zpacifikovali za použití donucovacích prostředků a nasadili mu pouta. „Jak se následně ukázalo, sedmačtyřicetiletý cizinec napadl svou nevlastní dceru kopy do oblasti trupu a poté jí vyhrožoval nožem. K jeho použití naštěstí nedošlo.“

Incident se odehrál před zraky manželky i dalších dvou dětí ve věku 10 a 13 let. Strážníci muže kvůli podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování omezili na osobní svobodě a následně jej předali Policii České republiky k dalšímu vyšetřování.

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

25. března 2026  19:19

Na Jihlavsku hořelo dvacet hektarů lesa, vodu shazoval i vrtulník

Hasiči museli ve středu odpoledne vyjet k rozsáhlému lesnímu požáru u Vyskytné...

Hasiči museli ve středu odpoledne vyjet k rozsáhlému lesnímu požáru u Vyskytné nad Jihlavou, který způsobil škodu pět milionů korun. O rozsahu požáru informovala mluvčí krajských hasičů Petra...

25. března 2026  18:22,  aktualizováno  19:16

Hradec Králové vylosoval nájemníky 29 startovacích bytů, zájemců bylo 360

ilustrační snímek

Radnice stotisícového Hradce Králové dnes odpoledne veřejným losováním vybrala budoucí nájemníky 29 startovacích bytů pro mladé. Vylosovala i 29 náhradníků....

25. března 2026  17:43,  aktualizováno  17:43

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrací do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začíná dnes, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

25. března 2026  18:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MS v krasobruslení v Praze 2026: Ženy dnes zahájily šampionát krátkým programem

Barbora Vránková při tréninku před mistrovstvím světa.

Mistrovství světa v krasobruslení ve středu odstartovalo v pražské O2 areně soutěží žen, kde se představila i česká naděje Barbora Vránková. Devatenáctiletá závodnice si odbyla premiéru na světovém...

25. března 2026  18:05

Agresivní cizinec zkopal nevlastní dceru a ohrožoval ji nožem, zasáhli strážníci

Agresivní cizinec ve Zlíně zkopal nevlastní dceru a ohrožoval ji nožem. (březen...

Vážný násilný incident řešila městská policie ve Zlíně. Agresivní cizinec zkopal nevlastní dceru a ohrožoval ji i manželku nožem, zpacifikovali ho až přivolaní strážníci. Událost se odehrála ve...

25. března 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

