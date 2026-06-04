Návštěvníci Muzea Kroměřížska nahlédnou do fantazie scenáristy Macourka

Návštěvníci Muzea Kroměřížska mohou ode dneška nahlédnout do fantazijního světa scenáristy Miloše Macourka. Sté výročí narození kroměřížského rodáka tam připomíná interaktivní výstava. Lidem představuje Macourkovu mimořádně rozsáhlou tvorbu, zejména filmy a seriály vznikající od 60. do 90. let minulého století, sdělila ČTK pracovnice muzea a jedna z kurátorek výstavy Martina Malá. Výstava potrvá do 20. září.
Dnešní vernisáži předcházelo odpolední odhalení bronzové pamětní desky na domě v kroměřížské ulici Malý val, ve kterém se spisovatel, scenárista, básník, dramatik, dramaturg a režisér 2. prosince 1926 narodil. Výročí Macourkova narození letos v Kroměříži připomínají také koncerty, besedy a další akce.
Těžištěm výstavy v Muzeu Kroměřížska jsou Macourkova díla Arabela, Jezerní královna, Dívka na koštěti a Mach a Šebestová. Zastoupena je také tvorba pro dospělé zahrnující například filmy Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, Což takhle dát si špenát nebo Šest medvědů s Cibulkou.
"Návštěvníci se ocitnou přímo uprostřed příběhu. Budou si moci prohlédnout na dvě desítky kostýmů a rekvizit z pohádek a filmů, mezi nimiž nechybí šaty princezny Arabely, kouzelný prsten, cestovní plášť či kostým Saxany a čtyřrukého ředitele čarodějnické školy. Řadu věcí si budou moci také vyzkoušet, například pohádkové kostýmy, královskou korunu, sezení na trůnu, prolézt kremrolí nebo vytvořit si čarovný lektvar," uvedla Malá spolu s další kurátorkou Lenkou Pěluchovou. Prostor dostává také Macourkova spolupráce s výtvarníkem Adolfem Bornem, z níž vzešly příběhy žáků 3.B Macha a Šebestové nebo opice Žofky. Součástí doprovodného programu jsou edukační programy pro školy a školky.
Přestože Macourek vyrůstal převážně v někdejším Místku, do rodné Kroměříže se vracel za příbuznými. Zásadní význam pro jeho fantazii měla kroměřížská Podzámecká zahrada, kam ho vodila babička. "Macourkův svět vyrůstal z dětské fascinace kouzelným a uměle vytvořeným prostředím. Právě Podzámecká zahrada se podle jeho vlastních vzpomínek stala jedním z klíčových inspiračních zdrojů jeho fantazie a pozdější tvorby," uvedly kurátorky.
Autorky expozice nechtěly vytvořit klasickou životopisnou výstavu. "Zaměřily jsme se především na atmosféru Macourkových filmů a seriálů, které byly pro několik generací diváků symbolem fantazie, hravosti a absurdního humoru," doplnily kurátorky.