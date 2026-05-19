Doprava u Spytihněvi je po tragické nehodě řízená kyvadlově. Omezení se dotýká i D55

„Bohužel mladá motorkářka utrpěla zranění neslučitelná se životem. Okolnosti a příčiny tragické nehody vyšetřují policisté,“ potvrdila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková s tím, že ostatní účastníci nehody vyvázli bez zranění.
Na silnici zde došlo ke střetu kamionu a motocyklu. Následně bylo, podle Javoříkové, zjištěno také poškození osobního vozidla.
Úsek je hlavní spojnicí mezi Zlínem a Uherským Hradištěm. Kvůli uzavření se tvořily kolony také na dálnici D55, po 14. hodině už je provoz plynulejší a řízený kyvadlově. Policie stále doporučuje využít objízdné trasy.
Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce a vyšetřování nehody. „V tuto chvíli jsme na místě. K události zatím není možné sdělit bližší podrobnosti,“ konstatoval před polednem mluvčí krajské policie Radomír Šiška.
Na místě zasahovali profesionální hasiči ze stanice Otrokovice spolu s místní jednotkou dobrovolných hasičů. Zásah složek integrovaného záchranného systému stále pokračuje.
Objízdná trasa i pro autobusy
Nehoda se stala poblíž kruhového objezdu, kterým vozidla najíždějí na dálnici D55. Z toho důvodu se na ní vytvořily kolony. Šetření na místě události bude trvat minimálně dvě až tři hodiny. Řidiči mohou pro cestu do Zlína z Uherského Hradiště využít trasu přes Jarošov a Březolupy. V opačném směru přes Březnici.
„Autobusy budou jezdit po objízdné trase. V případě potřeby doporučujeme využít v úseku Staré Město - Otrokovice vlakovou dopravu,“ upozorňují na sociálních sítích pracovníci Integrované dopravy Zlínského kraje.