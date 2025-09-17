Policisté o nehodě informovali na síti X. Záchranáři potvrdili, že jeden člověk při nehodě zemřel, druhý utrpěl velmi vážná zranění a byl letecky přepraven do olomoucké fakultní nemocnice.
U obce Bystřice pod Lopeníkem se srazily dva osobní vozy a jedno nákladní vozidlo. Na místo vyrazili i hasiči z Uherského Brodu, Starého Hrozenkova a Bystřice pod Lopeníkem.
„Uvnitř jednoho osobního auta seděl zraněný řidič. Jeho zraněné spolujezdkyni kolem jedoucí řidič, povoláním záchranář, poskytoval první pomoc. Hasiči vytáhli řidiče z vozidla ven a začali mu poskytovat první pomoc. Muž však utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl,“ přiblížila tragickou nehodu mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
Silnice první třídy I/50, která vede kolem obce dál k hranicím a ke slovenskému Trenčínu, je zcela uzavřená.
Dopravu odklánějí policisté v obou směrech na objízdné trasy. Řidiči musejí počítat se zdržením. Uzavírka zřejmě do 13 hodin. O zpoždění linek informovala cestující na sociálních sítích i Integrovaná doprava Zlínského kraje.