Tragická nehoda na Zlínsku uzavřela silnici mezi Napajedly a Topolnou

Autor: dch
  19:42aktualizováno  21:01
Kvůli vyšetřování tragické dopravní nehody je uzavřen úsek silnice mezi Napajedly a Topolnou. Došlo zde k čelnímu střetu dvou osobních automobilů, při kterém zemřel člověk. Událost vyšetřují zlínští dopravní policisté a kriminalisté. Na místě stále zasahovali všechny složky integrovaného záchranného systému.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje

„Při čelní srážce dvou osobních aut došlo k jednomu úmrtí a několika zraněním. Silnice zůstává do odvolání uzavřena,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí zlínské policie Petr Jaroš.

Koridor s termokamerami a světly pro zvěř brzdí stavbu. Zlín řeší přivaděč už deset let

Na místo nehody vyjelo pět posádek záchranné služby, z toho jedna s lékařem. Zasahovala také letecká záchranná služba z Brna. „Na místě jsme ošetřili čtyři zraněné lidi. Jeden z nich utrpěl velmi vážná zranění a byl letecky transportován do nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Další tři lidé se středně těžkými zraněními byli převezeni do uherskohradišťské nemocnice,“ sdělila uvedla redakci iDNES.cz

Nemocnice chtějí být atraktivní také pro zájemce o moderní technologie

„V místě nehody vyjeli dvě jednotky hasičů, ti však nemuseli nikoho vyprošťovat,“ uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Kamil Tlušťák.

