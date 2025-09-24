Výzkum v Baťově nemocnici posiluje, kraj jí posílá dva miliony korun

Jana Fuksová
  16:02aktualizováno  16:02
Nanomateriály, které pomohou při hojení ran, postup, který přispívá k rychlejšímu uzdravení pacienta po chirurgické operaci nebo třeba online kurz pro práci s umělou inteligencí. I takovými tématy se zabývají odborníci z Baťovy nemocnice ve Zlíně. Proto zde vznikl nový odbor a zájemci soutěží o příspěvek ze Zlínského kraje. Mezi krajskými nemocnicemi v Česku je to spíše výjimka.
Budova ředitelství Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, ve které sídlí také...

Budova ředitelství Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, ve které sídlí také ředitelství Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, má za sebou rekonstrukci. (leden 2023) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Primář neurologického oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně Robert Mikulík. (září...
Oddělení urologie zlínské Nemocnice T. Bati získalo moderní přístroj k léčbě...
Budoucí podoba centrálního polybloku urgentní medicíny v Krajské nemocnici T....
Některé léčivé přípravky si lékárníci v Baťově nemocnici vyrábějí sami. (srpen...
6 fotografií

Každý rok se vědě a výzkumu věnuje v Baťově nemocnici přes 120 odborníků. Jde o lékaře, sestry, farmaceuty, laboranty nebo pracovníky administrativy. Letos proto v rámci nemocnice vznikl odbor výzkumu, vývoje a inovací, vědecká rada a také interní grantová agentura.

„Výzkum je medicínou zítřka. Každá podpora vědecko-výzkumných aktivit znamená pro pacienty rychlejší přístup k moderním léčebným postupům, technologiím a terapiím, které dnes teprve vznikají, ale zítra se mohou stát standardem péče,“ vysvětlil předseda Vědecké rady nemocnice a primář neurologického oddělení Robert Mikulík, který je i součástí Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Nemocnice bude atraktivnější

Nemocnice tak investuje hlavně do své budoucnosti a pověsti. Přestože patří mezi desítku největších v republice, doplácí na to, že není fakultní. To se projevuje v její ekonomice i atraktivitě.

Podporou vědecké práce zlepší podmínky pro své lékaře a experty, zároveň se stane atraktivnější pro potenciální zájemce, kteří by se chtěli podílet na rozvoji ve svém oboru. Díky tomu, že v nemocnici funguje několik center vysoce specializované péče, jde navíc také o investici do mladých lékařů.

Zlínská krajská nemocnice zmodernizovala Centrum digestivní endoskopie

„Výzkum musíme začít brát vážně nejen jako možnost, ale jako nutnost. Kritický nedostatek zdravotníků v některých oborech nás tlačí, abychom nové odborníky vychovali sami – a to jde jen tehdy, když máme vlastní pedagogy a školitele s akademickými tituly a publikacemi,“ poukázal vedoucí odboru výzkumu, vývoje a inovací Baťovy nemocnice Josef Šilhavík.

Vědecká práce má dopad na pacienty

Bez vědecké práce by například zdravotnictví nemohlo počítat s využíváním umělé inteligence (AI). Teď se AI trénuje, aby pomohla vyhodnocovat snímky z rentgenu, mamografu nebo třeba magnetické rezonance.

„Vzhledem k tomu, jak významný je nárůst objemu indikací takových vyšetření a zároveň jak významný je nedostatek lékařů s touto kvalifikací, bude pomoc technologií velkým přínosem také pro pacienty, kteří dostanou výsledky svých vyšetření za kratší dobu,“ přiblížil Šilhavík.

Budova ředitelství Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, ve které sídlí také ředitelství Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, má za sebou rekonstrukci. (leden 2023)
Primář neurologického oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně Robert Mikulík. (září 2023)
Oddělení urologie zlínské Nemocnice T. Bati získalo moderní přístroj k léčbě močových kamenů (březen 2023)
Budoucí podoba centrálního polybloku urgentní medicíny v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně
6 fotografií

Výzkumu a vývoji se ve zlínské nemocnici věnují už řadu let. Zdravotníci navazují na přístup svých předchůdců, jako byli první ředitel nemocnice Bohuslav Albert, diabetolog Jaroslav Rybka nebo přednosta oddělení nukleární medicíny Jiří Bakala.

Ročně se do výzkumu zapojí desítky odborníků

Každý rok se do vědecké práce zapojí desítky lidí, většinou se jedná o týmy odborníků. Cesta od prvotního návrhu k výslednému článku v recenzovaném časopise trvá obvykle několik let.

Potrubní pošta není přežitek. Zlínská nemocnice spustila letos sedmou linku

Jde hlavně o rozsáhlý sběr dat a informací, jejich porovnávání, posuzování a následné vyhodnocování. Projekty hodnotí nově vzniklá Interní grantová agentura, která vypisuje soutěž a pak nejlepší témata podpoří finančně.

V jednom z nich třeba zdravotníci zjišťují, jaký vliv má věk a délka onemocnění na vyšetření, které rozlišuje, zda za nemocí stojí bakterie, či infekce. Další chtějí srovnat hladinu hormonů u žen po odstranění vaječníků a přijít na to, jak následně ovlivňují kvalitu života a sexuální zdraví. Jiný tým bude mapovat potřeby intenzivní a paliativní péče.

Grantová agentura vyhlásila čtvrtou výzvu

„Nemocnice přestává být ‚pouze‘ místem zdravotní péče. Stává se prostorem, ve kterém se tvoří nové znalosti, vznikají produkty s komerčním potenciálem a kde se studenti učí v prostředí propojeném s realitou medicínské praxe,“ doplnil Mikulík.

Akupunkturu proti chronické bolesti používají také ve zlínské nemocnici

V první výzvě grantová agentura podpořila čtyři návrhy, ve druhé 14, teď běží třetí výzva. Z větší části posílá finance Zlínský kraj, loni to bylo půl milionu korun, letos už jde o dva miliony.

„Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných zdravotníků a je jasné, že pokud chceme tuto situaci změnit, musíme aktivně podporovat prostředí, které umožní vychovávat vlastní odborníky. Rozvoj vědy a výzkumu vnímáme nejen jako příležitost k inovacím v medicíně, ale i jako cestu, jak do budoucna přivést do našich nemocnic nové generace odborníků,“ zdůvodnil podporu hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Výzkum v Baťově nemocnici posiluje, kraj jí posílá dva miliony korun

Nanomateriály, které pomohou při hojení ran, postup, který přispívá k rychlejšímu uzdravení pacienta po chirurgické operaci nebo třeba online kurz pro práci s umělou inteligencí. I takovými tématy se...

24. září 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Pardubické mlýny čeká rozšíření. Plánují pět nových budov pro bydlení i služby

V proluce areálu Automatických mlýnů v Pardubicích plánuje Nadace Automatické mlýny postavit pět budov. Pro svůj projekt v současnosti hledá partnery. Objekty nabídnou bydlení, parkování i služby.

24. září 2025  16:02

Muž pod vlivem drog v Děčíně údajně ohrožoval několik lidí nožem,hrozí mu vězení

Policisté obvinili 30letého muže, který podle nich v Děčíně ohrožoval pod vlivem drog několik lidí nožem. Nejprve se zaměřil na 19letého mladíka, poté...

24. září 2025  14:27,  aktualizováno  14:27

Kardiologové v Brně šetrným zákrokem ročně pomohou více než 100 lidem

Speciální metodou implantace srdeční chlopně zvanou TAVI vrátí lékaři Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) do plnohodnotného života přes 100 lidí se...

24. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko vs. Írán se blíží. Víme, kde sledovat čtvrtfinále MS ve volejbale a kdo je favorit

Česko žije volejbalem! Reprezentace na mistrovství světa na Filipínách zvládla těžkou základní skupinu i osmifinále. O další úspěch se pokusí ve čtvrtek dopoledne proti Íránu. V kolik startuje...

24. září 2025  15:46

Co takhle domeček na pláži? V zahraničí koupíte vilu nebo byt levněji než v Česku garáž

Dvoupatrová garáž na okraji sídliště v pražských Kunraticích. Jedno stání je tu momentálně v nabídce – za 1,6 milionu korun. Před dvaceti lety stálo necelých tři sta tisíc...

24. září 2025  15:42


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Bagrista si myslel, že vykopal leteckou pumu. Pyrotechnik však jen mávl rukou

Velké policejní manévry způsobil ve středu po poledni podezřelý předmět, na který narazili dělníci během výkopových prací na Husově náměstí v Plzni. Tvarem připomínal leteckou pumu z druhé světové...

24. září 2025  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.