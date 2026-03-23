Nemocných s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji ubylo

Nemocných s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji opět ubylo. Na konci minulého týdne bylo v regionu 1114 nemocných v přepočtu na 100.000 obyvatel, což byl pokles o 5,6 procenta proti předchozímu týdnu. Hygienici dříve uvedli, že hlavní sezona akutních respiračních infekcí je s velkou pravděpodobností ve svém závěru. Výskyt akutních respiračních infekcí se pohybuje na obvyklých hodnotách pro dané roční období, řekla dnes ČTK Vendula Ševčíková z krajské hygienické stanice.
Nejvíce nemocných je v kategorii dětí do pěti let věku. Stůně jich 3798 v přepočtu na 100.000. "Co se týká okresů, nejvyšší nemocnost je hlášena v okrese Zlín, 1250 nemocných na 100.000 obyvatel," uvedla Ševčíková. Nejnižší nemocnost je na Vsetínsku, kde je 930 nemocných na 100.000 obyvatel.
Ubylo také nemocných s chřipkou, na konci minulého týdne ji mělo v kraji 32 lidí ze 100.000. Pokles proti předchozímu týdnu činil 37 procent. Přibyl však jeden případ závažného průběhu onemocnění chřipkou, v sezoně je jich 26. Deset pacientů na následky onemocnění zemřelo. V loňské sezoně bylo v kraji 33 závažných případů chřipky, z toho deset úmrtí.
Nemocnice v kraji zrušily dříve vyhlášené zákazy návštěv. Výjimkou je Kroměřížská nemocnice, kde omezení návštěv trvá.