„Byla to maximální cena, jakou jsme mohli zaplatit, půjčili jsme si na to peníze od banky a rodinných přátel,“ říká Jan Novosad. „Je to pro nás hodně, ale jiná cesta nebyla, domy už levnější nebudou.“
Za pravdu mu dává i analýza serveru reality.idnes.cz. Podle ní ceny rodinných domů ve Zlínském kraji meziročně stouply zhruba o čtvrtinu. A co víc, prodávají se rychleji. Na podzim 2024 byl dům v nabídce průměrně 203 dnů, loni ve stejnou dobu už jen 90.
„V kraji došlo k typickému mix-efektu: přibylo lepších domů, které se prodávají rychleji i dráž. Zároveň je víc klientů s předschváleným úvěrem,“ popsal Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz.
Také lidé z branže si všimli, že za poslední rok se prodej domů ve Zlínském kraji výrazně zrychlil. Důvodů je více. „Na trhu je dlouhodobě nedostatek bytů, poptávka je vysoká, a když už se byt objeví, často s sebou nese velmi vysoké provozní náklady,“ uvedl zlínský realitní makléř Jiří Harazim.
„V datech je vidět, že se zvedl podíl energeticky lepších nemovitostí,“ zmínil Ondřej Hon, majitel společnosti CEMAP – cenové mapy, další důvod, proč se domy prodají za kratší dobu.
Kupující také stále častěji chtějí více prostoru, než nabídnou třeba panelákové byty. „Rodinné domy jsou v mnoha případech cenově dostupné a jejich provozní náklady se dnes často blíží nákladům na byt ve Zlíně,“ sdělil Harazim. „To je pro mnoho lidí zásadní argument.“
Roli hraje i obava z dalšího růstu cen nemovitostí a možného pohybu úrokových sazeb hypoték. „Mnozí kupující nechtějí čekat, až bude bydlení ještě dražší, a rozhodují se rychleji,“ poznamenal Harazim.
Otrokovice jsou oblíbené pro kupující i investory
Mezi regiony je tahounem tradičně Zlín, kde se hodně staví, je zde silný pracovní trh a vyšší průměrné výdělky. Nové bydlení však přibývá i v sousedních Otrokovicích. Právě tam se domy v nabídce realitek „ohřály“ jen 29 dnů, což je s velkým náskokem nejméně v regionu. Rodinných domů tady navíc tolik není.
„V Otrokovicích se dlouhodobě potkává několik faktorů, které vytvářejí mimořádně rychlý obrat na trhu. Blízkost dálnice a místní silní zaměstnavatelé, jako Continental Barum nebo Fatra Napajedla, generují stabilní poptávku po bydlení,“ uvedl Harazim.
„Současně jsou zde ceny nemovitostí stále citelně nižší než ve Zlíně, což z Otrokovic dělá atraktivní alternativu pro kupující i investory. Velkou roli hraje také výborná dopravní dostupnost. Díky MHD je Zlín doslova na dosah, což zvyšuje zájem nájemníků, včetně cizinců pracujících v okolních firmách. A protože nájmy se už dnes prakticky vyrovnaly těm ve Zlíně, investiční byty se zde velmi rychle obsazují,“ vysvětlil Harazim.
Celkově se však nejrychleji prodává na Vsetínsku. „Je zde poptávka po domech se zahradou a rozumnými provozními náklady,“ vypozoroval Makovský.
Meziročně hodně narostly ceny na Uherskohradišťsku, naopak Kroměřížsko si drží roli cenově přijatelnějšího okresu. „Zároveň jsou tady zájemci citlivější na kvalitu a lokalitu v rámci města,“ upozornil Makovský.
A ještě jeden důvod: kupující mají stále častěji předschválenou hypotéku, a díky tomu se mohou rozhodovat operativně. „Lidé jsou v této oblasti výrazně informovanější a už během samotného hledání nového bydlení aktivně řeší své možnosti financování,“ řekl Harazim.
Makléři přitom předschválení doporučují téměř vždy, aby věděli, v jaké cenové relaci se mohou bezpečně pohybovat. „V dnešní situaci, kdy je poptávka po domech vysoká, a kvalitní nemovitosti mizí z trhu rychle, je předschválená hypotéka pro úspěšný nákup téměř klíčová,“ naznačil Harazim.