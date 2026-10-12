Koalici na radnici v Uherském Hradišti utvoří dosud opoziční Hradišťáci spolu s ANO a Občanskými demokraty a nezávislými osobnostmi. Zástupci těchto tří subjektů dnes podepsali koaliční smlouvu, řekl ČTK lídr Hradišťáků Michal Dvouletý (Soukromníci), jenž by se měl stát novým starostou. Ve funkci vystřídá Stanislava Blahu (ODS), který v čele města stojí od roku 2014 a nově bude místostarostou. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít koalice 18 křesel.
Místostarostkou zůstane Jana Grygarová (ANO), křeslo dalšího místostarosty připadne Mojmíru Náplavovi (za Hradišťáky). Uvolněnou radní bude Pavlína Jagošová (ODS). V devítičlenné radě města budou mít Hradišťáci čtyři členy, ANO tři a Občanští demokraté a nezávislé osobnosti dvě. "Myslím si, že tímhle způsobem vzniká poměrně silná, stabilní a věřím, že také pracovitá koalice. Text koaliční smlouvy před malou chvílí podepsalo všech 18 zastupitelů za tyhle tři politické strany," řekl večer Dvouletý.
Hradišťáci letošní komunální volby v Uherském Hradišti vyhráli se ziskem 26,77 procenta hlasů a osmi mandátů. Druhé ANO má pět mandátů, stejně jako třetí Občanští demokraté a nezávislé osobnosti.
Programové prohlášení koalice plánuje zveřejnit do 60 dní. Klíčové programové body však obsahuje už koaliční smlouva. "Jasně tam deklarujeme, že chceme zvýšit kapacitu parkování včetně parkovacích domů, že chceme řešit dopravu, že chceme řešit dostupné bydlení, posílit kompetence městských částí. Programové průniky jsme měli poměrně široké, takže i tohle jsme si byli schopni dojednat a už dneska vepsat přímo do textu koaliční smlouvy," uvedl Dvouletý. Ustavující zastupitelstvo by se podle něj mohlo uskutečnit 2. listopadu, případně o týden později.
Čtvrtá skončila ve městě v letošních komunálních volbách kandidátka TOP STAN!, na které byli zástupci TOP 09 a STAN, má tři mandáty. Tři zastupitele mají také KDU-ČSL a nezávislé osobnosti. Tož Hradiště s podporou Pirátů dosáhlo na dva mandáty, Nestraníci pro Hradiště mají jednoho zastupitele. Tyto subjekty zamíří do opozice.
Po komunálních volbách v roce 2022 v Uherském Hradišti vládla koalice složená z uskupení Společně pro Hradiště, v němž figurovali zástupci ODS a TOP 09, dále z hnutí ANO, KDU-ČSL a nezávislých osobností a Nestraníků pro Hradiště. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu měla 17 křesel.