Neúspěšní kandidáti do Senátu v obvodu Uh. Hradiště podpoří spíše Vašicu za ANO

Neúspěšní kandidáti do Senátu v obvodu Uherské Hradiště podpoří většinou ve druhém kole kandidaturu zdravotnického záchranáře Jiřího Vašici (za ANO). Řekli to dnes ČTK. Podporu Vašicovi vyjádřili Otakar Březina (za SD-SN) a Margita Balaštíková (Odvážné Česko), podpořit by ho měl i David Skyba (SPD). Naopak Kristýna Zelienková (za ZVUK 12) podpoří současného senátora Josefa Bazalu (KDU-ČSL). Druhé kolo bude v pátek a v sobotu.
O hlasy voličů usilovalo v prvním kole v senátním obvodu číslo 81, který zahrnuje jižní část Uherskohradišťska a východní část Hodonínska, šest kandidátů. K volbám přišlo 46,75 procenta voličů. Bazala získal 47,81 procenta hlasů, druhý Vašica měl 28,34 procenta. Na třetím místě skončila Zelienková s 9,4 procenta hlasů, čtvrtý byl Březina se 7,12 procenta a pátý Skyba s 4,08 procenta hlasů. Propadla bývalá poslankyně ANO Balaštíková se 3,22 procenta hlasů.
Balaštíková dnes ČTK řekla, že určitě vyjádří podporu Vašicovi. "Pan senátor Bazala toho pro ten region za těch šest let opravdu moc neudělal. Takže radši ať tam jde nový člověk, který bude mít chuť něco dělat, než pán, který spíš sliboval," uvedla Balaštíková, která je manažerkou.
S další podporou může Vašica počítat také od Březiny, starosty Kozojídek na Hodonínsku. "Dá se to zdůvodnit velice jednoduše, protože to, co tady předvedl pan Bazala s tou svojí propagandou po celém regionu, tak tomu nemůžu přece dát hlas někdo, kdo je svéprávný," řekl dnes ČTK Březina.
ČTK se dnes pokoušela kontaktovat také Skybu, který pracuje jako jednatel společnosti, lektor a kouč. Telefon však nezvedal a neodpověděl ani na zaslanou SMS. Předseda SPD a Poslanecké sněmovny Tomio Okamura však dnes novinářům po jednání koalice ve Strakově akademii řekl, že neúspěšní kandidáti SPD z víkendových voleb do Senátu podpoří před druhým kolem uchazeče koaličního ANO.
Naopak ředitelka nadačního fondu Zelienková, která byla v minulosti jako členka ANO zvolena poslankyní a po opuštění hnutí působila ve Sněmovně jako nezávislá a za TOP 09, podporuje Bazalu. "Já už jsem to deklarovala na sociálních sítích hned v sobotu, že pokud nepostoupíme do druhého kola, tak podpořím demokratického kandidáta, který postoupí do druhého kola. V tomhle případě jednoznačně pana Bazalu. Za mě prostě ANO, jakkoliv se tváří jako demokratické, tak prostě demokratické není," řekla ČTK Zelienková.
Před šesti lety získal Bazala ve druhém kole senátních voleb v obvodu Uherské Hradiště 60,78 procenta hlasů. Tehdejší obhájce mandátu Ivo Valenta (za Soukromníky) dostal 39,21 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 21,85 procenta voličů. V prvním, do kterého se zapojilo pět kandidátů, hlasovalo 46,95 procenta voličů.