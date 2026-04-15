Nevyužitou plochu u parkovacího domu mění kroměřížská radnice na park

Nevyužitou plochu u parkovacího domu ve Velehradské ulici mění kroměřížská radnice na park. Práce za zhruba 720.000 korun začaly loni, zahrnovaly úpravu terénu, vybudování cestičky nebo výsadbu stromů a další zeleně. Zahradní úpravy nyní doplnila autorská instalace tří plastik s názvem Průzkumníci z dílny sochaře a vysokoškolského pedagoga Michala Gabriela. Uvedla to dnes v tiskové zprávě Šárka Kučerová z tiskového oddělení radnice.
Sochy zůstanou součástí parku do jara příštího roku. Zároveň budou v nejbližších týdnech upoutávkou a pozvánkou na výstavu Gabrielových děl v Galerii Pekelné sáně v ulici Malý Val. Stejně je tomu i v případě 4,5 tuny vážícího umělecké díla Asteroid, které je od minulého týdne k vidění na kroměřížském Velkém náměstí. Zůstat by tam mělo do června.
Gabrielovy plastiky u parkovacího domu jsou vytvořené jako laminátové odlitky do probarvené polyesterové pryskyřice. Kroměříž je má zapůjčené zdarma. Za přepravu a instalaci děl zaplatila zhruba 33.000 korun. "Umístění prvků moderního umění ve venkovním prostoru nám dává možnost dělat naše město atraktivnějším, seznamovat jeho obyvatele i turisty se současnými trendy ve výtvarném umění a zároveň zvát potenciální návštěvníky na aktuální události konané v Kroměříži," uvedl kroměřížský radní pro kulturu a cestovní ruch Jiří Kašík (ZVUK 12, za OK občané Kroměříže).
Prostranství u parkovacího domu postupně upravují pracovníci Kroměřížských technických služeb. Srovnali tam terén, vysadili stromy, založili záhony keřových i popínavých růží a nainstalovali lavičky. Na jaře zajistili výsev trávníku a připravují založení záhonů trvalek. Vznik parku iniciovala radní Vladimíra Vondráčková (za ANO), podílela se i na návrhu jeho podoby. "Tvoří zelenou oázu v poměrně hustě zastavěném území a zároveň bude jakousi venkovní galerií, která hezky propojí přírodu s uměním," uvedla Vondráčková.
Pozemky u parkovacího domu ve Velehradské ulici radnice koupila od soukromé společnosti za 8,3 milionu korun na konci roku 2019. Na části pozemku stavbaři vybudovali příjezd do parkovacího domu. Zbývající prostor, kde nyní park vzniká, sloužil v minulých letech jako odkládací plocha stavebním firmám při stavbě parkovacího domu a při rekonstrukci domu bývalé vojenské správy v Havlíčkově ulici, ve kterém jsou dnes byty.