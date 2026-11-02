Newtonův dalekohled v kroměřížské hvězdárně je po letech opět funkční

Zrcadlový Newtonův dalekohled v kroměřížské hvězdárně v Braunerově ulici, který byl více než 30 let nefunkční, opět umožňuje pozorování oblohy. Postarali se o to kroměřížští amatérští hvězdáři v čele s Jiřím Dočkálkem. Poprvé se návštěvníci hvězdárny mohou jeho prostřednictvím podívat na hvězdnou oblohu ve středu 4. listopadu ve 20:00, uvedla v dnešní tiskové zprávě Šárka Kučerová z tiskového oddělení kroměřížské radnice.
Dalekohled má průměr primárního zrcadla 240 milimetrů a ohniskovou vzdálenost 1200 milimetrů. Patří k vybavení hvězdárny od počátku její existence v roce 1973. Od 90. let ale nebyl použitelný, nesloužil svému původnímu účelu a 30 let tak tvořil nefunkční součást vybavení interiéru hvězdárny.
V posledním roce se uskutečnila rekonstrukce funkčních částí dalekohledu. "Obě zrcadla, primární parabolické i sekundární, získala nový povrch. Hvězdáři nainstalovali nový okulárový výtah Sky-Watcher," uvedla Kučerová.
Návštěvníci se díky obnově dalekohledu mohou těšit na nové pohledy na oblohu, které z hvězdárny neviděli mnoho let. "Poprvé už první listopadovou středu. Aktuální pravidelná podzimní pozorování probíhají každou středu až do 16. prosince, vždy ve 20 hodin. K vidění bývá Saturn, galaxie mlhoviny a hvězdokupy podzimní a zimní oblohy," uvedl Pavel Sedláček, ředitel Domu kultury v Kroměříži, pod jehož správu hvězdárna spadá.
Vstupné se na hvězdárně neplatí. Podle starosty Tomáše Opatrného (ANO) láká k návštěvě Kroměřížany i návštěvníky města a je místem, kde se zabaví i poučí všechny generace. "Modernizované vybavení a rozšíření možnosti pozorování z ní dělá ještě zajímavější cíl," řekl starosta. Podmínkou pro pozorování je jasná noční obloha, jinak se pozorování ruší.