Srážka dvou osobních aut v Uherském Hradišti si v noci na dnešek vyžádala život spolujezdce. Tři lidé utrpěli zranění a skončili v péči lékařů. Její pravděpodobnou příčinou bylo nedání přednosti v křižovatce. V tiskové zprávě to uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš.
Nehoda se stala krátce po půlnoci. "Řidič osobního automobilu jedoucího po ulici Svatováclavská pravděpodobně nedal přednost jinému osobnímu automobilu, jehož řidička jela po ulici Jiřího z Poděbrad. A právě šestašedesátiletý spolujezdec této řidičky utrpěl při střetu závažná poranění, kterým podlehl. Další tři osoby utrpěly poranění, která si vyžádala lékařské ošetření," uvedl mluvčí.
Přesnou příčinu tragické nehody a bližší okolnosti, které jí předcházely, zjišťují uherskohradišťští kriminalisté a dopravní policisté. Podle dostupných údajů je spolujezdec 23. obětí letošních dopravních nehod na silnicích ve Zlínském kraji. Loni při nich v regionu podle oficiálních policejních statistik zemřelo 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.